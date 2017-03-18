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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:ПОХ это аномалия. Логики там нет

Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

внезапно

Забудовнику, який незаконно заволодів земельною ділянкою та розпочав зведення житлового комплексу, повідомлено про підозру

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директорці товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки на вул. Антоновича вартістю майже 30 млн гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, маючи на меті будівництво елітного житлового комплексу на незаконно орендованій землі, директорка товариства вступила у змову з власниками та службовими особами групи підприємств.

Так, з метою подальшого незаконного будівництва житлового комплексу підозрювана підготувала та надала до Київської міської ради документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо підстав переважного права на користування земельною ділянкою територіальної громади міста Києва.

Таким чином, підозрювана уникла процедури продажу прав оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах (земельних торгів) та продовжила користування нею, чим завдала збитків територіальній громаді.

Дії директорки кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Також з метою недопущення подальшого будівництва житлового комплексу на вказану земельну ділянку накладено арешт.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури

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