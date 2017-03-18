Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
внезапно
Забудовнику, який незаконно заволодів земельною ділянкою та розпочав зведення житлового комплексу, повідомлено про підозру
Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директорці товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки на вул. Антоновича вартістю майже 30 млн гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, маючи на меті будівництво елітного житлового комплексу на незаконно орендованій землі, директорка товариства вступила у змову з власниками та службовими особами групи підприємств.
Так, з метою подальшого незаконного будівництва житлового комплексу підозрювана підготувала та надала до Київської міської ради документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо підстав переважного права на користування земельною ділянкою територіальної громади міста Києва.
Таким чином, підозрювана уникла процедури продажу прав оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах (земельних торгів) та продовжила користування нею, чим завдала збитків територіальній громаді.
Дії директорки кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Також з метою недопущення подальшого будівництва житлового комплексу на вказану земельну ділянку накладено арешт.
Слідчі дії тривають.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратури
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:06
Да там адский треш во всех его пониманиях. С одной стороны ездят составы, с другой фуры, и к зиме на овощебазы поток фур наростает. дальше туда же пойдет трафик на рус гавань. Фактически некогда практически тихая Шептицкого превратилась в серьезный проспект с пробками на кольце. Очень много однушек и смартов со всеми вытекающими. Ну и контингентом то место всегда выделялось, не в лучшую сторону.
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:29
так застройщики никуда и не исчезали - продолжая работу с панельками ДБК-3/ДБК-4 на Милославской, Навигатор, Вудстории, Житлоблуд и дешманские монолитки - всякие СтарСити и Оранжи.
КГС вроде во времена аркады панельками не занимался. А сейчас Милос - сугубо аркадовские технологии (ДБК-3)
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 29 вер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:34
еще на ПОХе нет хрущевок и хруще-контингента - особенно на новом ПОХе.
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:40
либо чья-то логика устарела.
Как будто в центре асфальт летом прохладный.
И не 20 мин, а 7.
И окна в МК/Патриотике, особенно в однушках на восток/запад. Никак не на юг. Это вам не КТ.
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