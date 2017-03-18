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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8608860986108611>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:ПОХ это аномалия. Логики там нет

Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

внезапно

Забудовнику, який незаконно заволодів земельною ділянкою та розпочав зведення житлового комплексу, повідомлено про підозру

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директорці товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки на вул. Антоновича вартістю майже 30 млн гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, маючи на меті будівництво елітного житлового комплексу на незаконно орендованій землі, директорка товариства вступила у змову з власниками та службовими особами групи підприємств.

Так, з метою подальшого незаконного будівництва житлового комплексу підозрювана підготувала та надала до Київської міської ради документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо підстав переважного права на користування земельною ділянкою територіальної громади міста Києва.

Таким чином, підозрювана уникла процедури продажу прав оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах (земельних торгів) та продовжила користування нею, чим завдала збитків територіальній громаді.

Дії директорки кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Також з метою недопущення подальшого будівництва житлового комплексу на вказану земельну ділянку накладено арешт.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури

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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:06

  roberto dark написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa

Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть

Зачем брать за 70 000$ без ремонта, если можно взять там же 38 м С РЕМОНТОМ и за те же деньги ?
P.S.Два года назад маклера забросали однухами с этого жк по 40 к, ещё не сданые, но был выбор и даже в разноцветных башнях. Не понравилось: подьезды как в экономах начала 2000х, под домами ездят какие то грузовики постоянно ( рядом огромные склады), жд дорога, 15 минут пешком от метро это уже перебор и много жалоб на качество строительства в отчётах купивших там квартиры инвесторов.
https://ua.m2bomber.com/obj/794877255/v ... hovskaaa-z

Да там адский треш во всех его пониманиях. С одной стороны ездят составы, с другой фуры, и к зиме на овощебазы поток фур наростает. дальше туда же пойдет трафик на рус гавань. Фактически некогда практически тихая Шептицкого превратилась в серьезный проспект с пробками на кольце. Очень много однушек и смартов со всеми вытекающими. Ну и контингентом то место всегда выделялось, не в лучшую сторону.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:29

  Serg-ik написав:Вернуть в Киеве застройщика типа Аркада-много и недорого, дать финансирование ДБК 4 -и цены рухнут.

так застройщики никуда и не исчезали - продолжая работу с панельками ДБК-3/ДБК-4 на Милославской, Навигатор, Вудстории, Житлоблуд и дешманские монолитки - всякие СтарСити и Оранжи.
КГС вроде во времена аркады панельками не занимался. А сейчас Милос - сугубо аркадовские технологии (ДБК-3)
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 29 вер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:34

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:ПОХ это аномалия. Логики там нет

Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.

еще на ПОХе нет хрущевок и хруще-контингента - особенно на новом ПОХе.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:40

  Faceless написав:
roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ :!: К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

https://profirealt.com.ua/flats/view/55464/
ПОХ это аномалия. Логики там нет

либо чья-то логика устарела.
Как будто в центре асфальт летом прохладный.
И не 20 мин, а 7.
И окна в МК/Патриотике, особенно в однушках на восток/запад. Никак не на юг. Это вам не КТ.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:28

  Ромасик написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:ПОХ это аномалия. Логики там нет

Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.

еще на ПОХе нет хрущевок и хруще-контингента - особенно на новом ПОХе.

Там ще той контингент, гопніки з ПОХа. Бідні,голодні,злі!
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:30

  Первый написав:
  zРадио написав:
От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

PS: как дружелюбно вы воспринимаете чужое мнение - настоящий модератор



А чого не така картинка?
Скільки зараз домік? 1500? Точно не під 3 кує як ту частину яку ти вибрав.

А на цій 1600 і теж літо з осінню…

Зображення


Хотілося почути від зРадіо чому не вибрано діапазон
Вказаний на графіку, тим більше і ціна схожа на сьогоднішню, а не на ту яку він наводив…
Але видно що це «науці не відомо»…
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:01

Первый

Ты глупость написал, вот ответ и не получил. Какой временной отрезок на графике цен КРЖН не отложи, за ростом всегда будет обвал, пробивающий еще более глубокое дно, чем было предыдущее. Длинный восходящий тренд завершился еще тогда, когда индексов никто не строил. Может и есть у каких-то старых рылов типа Благовеста что-то в бумажных архивах, но в электронном виде такие сведения, увы, отсутствуют

PS: справа от того, что ты выделил, обвал... опять таки. Как неожиданно )
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:21

  kingkongovets написав:внезапно

Забудовнику, який незаконно заволодів земельною ділянкою та розпочав зведення житлового комплексу, повідомлено про підозру

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директорці товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки на вул. Антоновича вартістю майже 30 млн гривень.


Как неудобно получилось - еще один проект, настойчиво рекламируемый практиками для инвестирования, оказался проблемным.

А где это - публичное распятие Первого и Хьюма, смешные аббревиатуры типа МХЗ от Безликого, простыни скринов с цитатами рекомендаций и заунывные речи обманутых форумчан?

Завтра, наверно :lol:
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