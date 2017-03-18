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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:31
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hume
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:33
Первый написав: zРадио написав:Первый
Ты глупость написал, вот ответ и не получил. Какой временной отрезок на графике цен КРЖН не отложи, за ростом всегда будет обвал, пробивающий еще более глубокое дно, чем было предыдущее. Длинный восходящий тренд завершился еще тогда, когда индексов никто не строил. Может и есть у каких-то старых рылов типа Благовеста что-то в бумажных архивах, но в электронном виде такие сведения, увы, отсутствуют
PS: справа от того, что ты выделил, обвал... опять таки. Как неожиданно )
Так чому ти вибрав такий проміжок? Чому не провів аналогію з 2006 роком ?
Потому что справа по графику есть цены не только ниже, чем в 2008-м, 2007-м, но и 2006-м. Я почему и задал прямой вопрос практикам, который проигнорировали все, включая тебя - как используют рыночную возможность те, у кого есть на чем фиксировать прибыль.
Кто не хочет пугать ветку информацией о том, что распродается, может написать мне в личку - обещаю не использовать ее в публичных дискуссиях. Просто после смены тренда странно здесь будет читать "та я сбросил, но не писал, потому что не обязан". Это будет слабый аргумент
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zРадио
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:40
zРадио написав: Первый написав: zРадио написав:Первый
Ты глупость написал, вот ответ и не получил. Какой временной отрезок на графике цен КРЖН не отложи, за ростом всегда будет обвал, пробивающий еще более глубокое дно, чем было предыдущее. Длинный восходящий тренд завершился еще тогда, когда индексов никто не строил. Может и есть у каких-то старых рылов типа Благовеста что-то в бумажных архивах, но в электронном виде такие сведения, увы, отсутствуют
PS: справа от того, что ты выделил, обвал... опять таки. Как неожиданно )
Так чому ти вибрав такий проміжок? Чому не провів аналогію з 2006 роком ?
Потому что справа по графику есть цены не только ниже, чем в 2008-м, 2007-м, но и 2006-м. Я почему и задал прямой вопрос практикам, который проигнорировали все, включая тебя - как используют рыночную возможность те, у кого есть на чем фиксировать прибыль.
Кто не хочет пугать ветку информацией о том, что распродается, может написать мне в личку - обещаю не использовать ее в публичных дискуссиях. Просто после смены тренда странно здесь будет читать "та я сбросил, но не писал, потому что не обязан". Это будет слабый аргумент
Ти показав графік з ціни в 2500 і чомусь не показав що за рік до цього була 1600. Випадково? Не думаю. Я тобі скажу більше, я на самому початку 2005 року купляв свою першу квартиру і ціна була па тисячі.
Чи випадково ти показав графік з максимума? Не думаю.
Один пік ти вже визначив:-) мхз вже мем.
Зараз вже другий пік?
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Первый
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Додано: Сер 29 вер, 2021 23:49
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airmax78
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