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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8608860986108611

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/27/na ... ovni-tezy/
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:33

  Первый написав:
  zРадио написав:Первый

Ты глупость написал, вот ответ и не получил. Какой временной отрезок на графике цен КРЖН не отложи, за ростом всегда будет обвал, пробивающий еще более глубокое дно, чем было предыдущее. Длинный восходящий тренд завершился еще тогда, когда индексов никто не строил. Может и есть у каких-то старых рылов типа Благовеста что-то в бумажных архивах, но в электронном виде такие сведения, увы, отсутствуют

PS: справа от того, что ты выделил, обвал... опять таки. Как неожиданно )


Так чому ти вибрав такий проміжок? Чому не провів аналогію з 2006 роком ?


Потому что справа по графику есть цены не только ниже, чем в 2008-м, 2007-м, но и 2006-м. Я почему и задал прямой вопрос практикам, который проигнорировали все, включая тебя - как используют рыночную возможность те, у кого есть на чем фиксировать прибыль.

Кто не хочет пугать ветку информацией о том, что распродается, может написать мне в личку - обещаю не использовать ее в публичных дискуссиях. Просто после смены тренда странно здесь будет читать "та я сбросил, но не писал, потому что не обязан". Это будет слабый аргумент
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:40

  zРадио написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Первый

Ты глупость написал, вот ответ и не получил. Какой временной отрезок на графике цен КРЖН не отложи, за ростом всегда будет обвал, пробивающий еще более глубокое дно, чем было предыдущее. Длинный восходящий тренд завершился еще тогда, когда индексов никто не строил. Может и есть у каких-то старых рылов типа Благовеста что-то в бумажных архивах, но в электронном виде такие сведения, увы, отсутствуют

PS: справа от того, что ты выделил, обвал... опять таки. Как неожиданно )


Так чому ти вибрав такий проміжок? Чому не провів аналогію з 2006 роком ?


Потому что справа по графику есть цены не только ниже, чем в 2008-м, 2007-м, но и 2006-м. Я почему и задал прямой вопрос практикам, который проигнорировали все, включая тебя - как используют рыночную возможность те, у кого есть на чем фиксировать прибыль.

Кто не хочет пугать ветку информацией о том, что распродается, может написать мне в личку - обещаю не использовать ее в публичных дискуссиях. Просто после смены тренда странно здесь будет читать "та я сбросил, но не писал, потому что не обязан". Это будет слабый аргумент


Ти показав графік з ціни в 2500 і чомусь не показав що за рік до цього була 1600. Випадково? Не думаю. Я тобі скажу більше, я на самому початку 2005 року купляв свою першу квартиру і ціна була па тисячі.

Чи випадково ти показав графік з максимума? Не думаю.

Один пік ти вже визначив:-) мхз вже мем.
Зараз вже другий пік?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:49

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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 02:32

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ :!: К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

https://profirealt.com.ua/flats/view/55464/
ПОХ это аномалия. Логики там нет

либо чья-то логика устарела.
Как будто в центре асфальт летом прохладный.
И не 20 мин, а 7.
И окна в МК/Патриотике, особенно в однушках на восток/запад. Никак не на юг. Это вам не КТ.


Еще один великий "спец" по поху обявился, который меряет специальным прибором температуру поверхности раскаленного асфальта под деревьями и открытым небом. А также знает расположение всех домов на Осокорках. Может даже в курсе в чем отличие жк Патриотика и жк Молодежный ? Я уже молчу про конкретный адрес Ващенка 5 и расстояние от него до метро :!: К тому-же, даже на фото из обьявления, можно увидеть в окно частный сектор с южной стороны.

Вот странные эти люди, как Ромасик. Мало того, что критикуют то, в чём толком не разобрались, да ещё там что-то вякают про устаревшую логику.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://life.liga.net/poyasnennya/news/ ... babem-yaru
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:52

  roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне, как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме на Осокорках, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ :!: К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

https://profirealt.com.ua/flats/view/55464/

Это не Хаус, а трэшпэздэць
Кто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятно
Если ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена в 8куе за метр абсолютно оправданно
А Киев - это лАндон и пОриж в одном лице
сколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов?
барабашов
 
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