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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:41
zРадио написав: Первый написав: zРадио написав:Первый
Ты глупость написал, вот ответ и не получил. Какой временной отрезок на графике цен КРЖН не отложи, за ростом всегда будет обвал, пробивающий еще более глубокое дно, чем было предыдущее. Длинный восходящий тренд завершился еще тогда, когда индексов никто не строил. Может и есть у каких-то старых рылов типа Благовеста что-то в бумажных архивах, но в электронном виде такие сведения, увы, отсутствуют
PS: справа от того, что ты выделил, обвал... опять таки. Как неожиданно )
Так чому ти вибрав такий проміжок? Чому не провів аналогію з 2006 роком ?
Потому что справа по графику есть цены не только ниже, чем в 2008-м, 2007-м, но и 2006-м. Я почему и задал прямой вопрос практикам, который проигнорировали все, включая тебя - как используют рыночную возможность те, у кого есть на чем фиксировать прибыль.
Кто не хочет пугать ветку информацией о том, что распродается, может написать мне в личку - обещаю не использовать ее в публичных дискуссиях. Просто после смены тренда странно здесь будет читать "та я сбросил, но не писал, потому что не обязан". Это будет слабый аргумент
Так, ціни КРЖН - вельми циклічні, і гуляють +/-50% навколо якогось середнього значення.
Думаю, що зростання цін київської нерухомості - зупинилось. Маємо стабілізацію. Для подальшого зростання - немає "палива". Як кажуть американці "бензин закінчився".
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 30 вер, 2021 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:42
sequence написав: Serg-ik написав: Faceless написав:
ПОХ это аномалия. Логики там нет
Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.
Я долго думал, как в Кировоград попасть с левого берега, так и не понял. Можете рассказать о логистике, бо у меня моск взорвался?
через переяслов-золотоноша-смела, вроде логично...
ЗЫ "евродвушка" 50м за 70 000 имеет не большую кухню, а длинную! это позволяет застройщику строить много квартир на этаже и очень не удобно для проживания.
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:45
Slon_Nosov написав:
..
через переяслов-золотоноша-смела, вроде логично...
..
и так быстрее?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:46
Slon_Nosov написав:
"евродвушка" 50м за 70 000 имеет не большую кухню, а длинную! это позволяет застройщику строить много квартир на этаже и очень не удобно для проживания.
Укро-нарот любить страждання і гавно (зазвичай - зеленого кольору). ПОХ, ближні і дальні Єпеня - цілком вкладаються в дану парадігму.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 30 вер, 2021 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:46
sequence написав: Slon_Nosov написав:
..
через переяслов-золотоноша-смела, вроде логично...
..
и так быстрее?
Так довше і більше страждань.
Хіба незрозуміло?)))
З цією ж метою простаки купляють новобудне житло в полях, без шкіл, дитсадків, без лікарень. Потім - живуть і страждають, або страждають і живуть.
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