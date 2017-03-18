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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8610861186128613>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:41

  zРадио написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Первый

Ты глупость написал, вот ответ и не получил. Какой временной отрезок на графике цен КРЖН не отложи, за ростом всегда будет обвал, пробивающий еще более глубокое дно, чем было предыдущее. Длинный восходящий тренд завершился еще тогда, когда индексов никто не строил. Может и есть у каких-то старых рылов типа Благовеста что-то в бумажных архивах, но в электронном виде такие сведения, увы, отсутствуют

PS: справа от того, что ты выделил, обвал... опять таки. Как неожиданно )


Так чому ти вибрав такий проміжок? Чому не провів аналогію з 2006 роком ?


Потому что справа по графику есть цены не только ниже, чем в 2008-м, 2007-м, но и 2006-м. Я почему и задал прямой вопрос практикам, который проигнорировали все, включая тебя - как используют рыночную возможность те, у кого есть на чем фиксировать прибыль.

Кто не хочет пугать ветку информацией о том, что распродается, может написать мне в личку - обещаю не использовать ее в публичных дискуссиях. Просто после смены тренда странно здесь будет читать "та я сбросил, но не писал, потому что не обязан". Это будет слабый аргумент

Так, ціни КРЖН - вельми циклічні, і гуляють +/-50% навколо якогось середнього значення.

Думаю, що зростання цін київської нерухомості - зупинилось. Маємо стабілізацію. Для подальшого зростання - немає "палива". Як кажуть американці "бензин закінчився".
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 вер, 2021 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:42

  sequence написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:ПОХ это аномалия. Логики там нет

Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.

Я долго думал, как в Кировоград попасть с левого берега, так и не понял. Можете рассказать о логистике, бо у меня моск взорвался?


через переяслов-золотоноша-смела, вроде логично...

ЗЫ "евродвушка" 50м за 70 000 имеет не большую кухню, а длинную! это позволяет застройщику строить много квартир на этаже и очень не удобно для проживания.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:45

  Slon_Nosov написав:..
через переяслов-золотоноша-смела, вроде логично...
..

и так быстрее?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:46

  Slon_Nosov написав: "евродвушка" 50м за 70 000 имеет не большую кухню, а длинную! это позволяет застройщику строить много квартир на этаже и очень не удобно для проживания.

Укро-нарот любить страждання і гавно (зазвичай - зеленого кольору). ПОХ, ближні і дальні Єпеня - цілком вкладаються в дану парадігму.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 вер, 2021 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:46

  sequence написав:
  Slon_Nosov написав:..
через переяслов-золотоноша-смела, вроде логично...
..

и так быстрее?

Так довше і більше страждань.
Хіба незрозуміло?)))

З цією ж метою простаки купляють новобудне житло в полях, без шкіл, дитсадків, без лікарень. Потім - живуть і страждають, або страждають і живуть. Вимагають від держави (!!!) побудови інфраструктури.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 вер, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:30

  airmax78 написав:Очередной мастер с OLX: https://www.facebook.com/groups/2615085 ... 481677898/

В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:49

  roberto dark написав:Еще один великий "спец" по поху обявился, который меряет специальным прибором температуру поверхности раскаленного асфальта под деревьями и открытым небом. А также знает расположение всех домов на Осокорках. Может даже в курсе в чем отличие жк Патриотика и жк Молодежный ? Я уже молчу про конкретный адрес Ващенка 5 и расстояние от него до метро :!: К тому-же, даже на фото из обьявления, можно увидеть в окно частный сектор с южной стороны.

Вот странные эти люди, как Ромасик. Мало того, что критикуют то, в чём толком не разобрались, да ещё там что-то вякают про устаревшую логику.

не знаю, как вы с объявления определили, что курятники находятся с южной стороны, поскольку, раскрою вам небольшой секрет - с южной стороны находится Ващенко 7. А если далеко сидите, могли бы воспользоваться гугл-мап.
А если бы побывали в этом доме, то могли бы и найти для себя некоторые плюшки и понять, почему такая цена. Прежде чем бурно фантазировать.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:02

ПОХ это аномалия. Логики там нет[/quote]
На ПОХе свежее жилой фонд.
Вот и весь секрет ПОХа.
На более старых массивах, коммунальные управляющие компании довели дома до ужасного состояния.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:05

  sequence написав:
  Slon_Nosov написав:..
через переяслов-золотоноша-смела, вроде логично...
..

и так быстрее?


и быстрее и дорога лучше, имхо...

ЗЫ вот пример нарастающей шизофрении с ценами:

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10015546/?utm_campaign=external_rank_3&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=384364644
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:06

  UA написав:
ПОХ это аномалия. Логики там нет
На ПОХе свежее жилой фонд.
Вот и весь секрет ПОХа.
На более старых массивах, коммунальные управляющие компании довели дома до ужасного состояния.


не керуючі компанії, а укро-нарот, який мешкає в старому фонді.
Укро нарот звик до шари.І далі хоче дешевого і якісного обслуговування, безплатних парковок в центрі міста, дешевого газу для опалення сараїв 200 м2 і т.д.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 вер, 2021 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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