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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:09
kingkongovets написав:
кстати а136 продолжают строить, аж гай шумит, только камеры на сайте отключили
Сильно лакомый кусок, практически каждую первую стройку в Киеве можно привлечь к ответственности. Если перед покупкой консультироваться с юристом по инвестициям в первичку, то мало кто из них даст зеленую отмашку по документам (от разрешительных до самого инвест договора).
Посмотрим чем закончится, может прокураторе тоже придется отдать пару этажей, предварительно повысив этажность.)) Ну очень лакомый объект.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:39
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:05
UA написав:
ПОХ это аномалия. Логики там нет
На ПОХе свежее жилой фонд.
Вот и весь секрет ПОХа.
На более старых массивах, коммунальные управляющие компании довели дома до ужасного состояния.[/quote]
тоді Ірпінь/Буча мали би йти по ціні ПОХа, а то і вище
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:07
UA написав:
В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.
Теперь немного понятнее становится откуда цены на электрику в 15-20К грн. за однокомнатную квартиру и скорость работы - 2 дня и готово.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:09
flyman написав:
тоді Ірпінь/Буча мали би йти по ціні ПОХа, а то і вище
Вы что за ценами не следите? В ирпене нормальную однушку дешевле 50куе не найти а 3 года назад я за 45 трешку смотрел. Логика на ПОХе есть это метро и хорошая инфраструктура (кроме парковок для авто)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 30 вер, 2021 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:09
за два тижні +8Куе, як з куща (с)
парапланіруєм від МХЗ
отже, до кінця року ще + полтос
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:16
sequence написав: Serg-ik написав:
Есть. Знаком с одной собственницей.
Куплена квартира лет 10 назад, один из аргументов -на родину ( Кировоградская область) выезжать на авто проще с ПОХа , чем с правого берега.
Я долго думал, как в Кировоград попасть с левого берега, так и не понял. Можете рассказать о логистике, бо у меня моск взорвался?
Не надо перекручивать
В область, а не в Кировоград. До Кременчуга и немного вниз, на юг
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:18
Frant написав:
З цією ж метою простаки купляють новобудне житло в полях, без шкіл, дитсадків, без лікарень. Потім - живуть і страждають, або страждають і живуть. Вимагають від держави (!!!) побудови інфраструктури.
Ну да. Виталя и папередники -молодец. Строит инфраструктуру там, где надо, а простаки покупают квартиры в полях, там где оно само выросло -без разрешений и чьего-либо участия.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:37
Серж, Варшавский по переуступке смотрели?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:38
Frant написав: UA написав:
ПОХ это аномалия. Логики там нет
На ПОХе свежее жилой фонд.
Вот и весь секрет ПОХа.
На более старых массивах, коммунальные управляющие компании довели дома до ужасного состояния.
не керуючі компанії, а укро-нарот, який мешкає в старому фонді.
Укро нарот звик до шари.І далі хоче дешевого і якісного обслуговування, безплатних парковок в центрі міста, дешевого газу для опалення сараїв 200 м2 і т.д.
вот на Ващенко 5 как раз ОСББ
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