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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8611861286138614

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:42

  flyman написав:

за два тижні +8Куе, як з куща (с)
парапланіруєм від МХЗ :mrgreen:

отже, до кінця року ще + полтос

а почему не продали то?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:43

airmax78 не смотрел
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:47

  UA написав:
  airmax78 написав:Очередной мастер с OLX: https://www.facebook.com/groups/2615085 ... 481677898/

В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.


Это даже круче, чем мне сделали разводку сантехники в ванной. Там конечно тоже все пришлось выкинуть, но визуально было менее похабно ;)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:03

  adeges написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Очередной мастер с OLX: https://www.facebook.com/groups/2615085 ... 481677898/

В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.


Это даже круче, чем мне сделали разводку сантехники в ванной. Там конечно тоже все пришлось выкинуть, но визуально было менее похабно ;)

Позавчера прошел небольшой реалити чек "за какие заслуги прораб купил себе новый гольф с моего ремонта". Занесли ванну в санузел. Из искусственного камня, 100 кг. Без фартука, но с плотным примыканием к трем стенам - т.е. никакой плитки на борт - только силиконовый шов. В начале ремонта рассчитывали дверные проемы и расстояния в санузле под занос этой ванны. Нишу делали специально под нее. Итог: ванна 1700 мм, ниша - 1707 мм. Ванна зашла в нишу, как там и росла. Идеальное примыкание к стенам по всему периметру. Установщики даже слегка офигели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09

  airmax78 написав:Позавчера прошел небольшой реалити чек "за какие заслуги прораб купил себе новый гольф с моего ремонта". Занесли ванну в санузел. Из искусственного камня, 100 кг. Без фартука, но с плотным примыканием к трем стенам - т.е. никакой плитки на борт - только силиконовый шов. В начале ремонта рассчитывали дверные проемы и расстояния в санузле под занос этой ванны. Нишу делали специально под нее. Итог: ванна 1700 мм, ниша - 1707 мм. Ванна зашла в нишу, как там и росла. Идеальное примыкание к стенам по всему периметру. Установщики даже слегка офигели.


У каждого свои маленькие радости ;)

Вот и мне сегодня Вияр пообещал переделать половину фасадов кухни. Мелочь, а приятно.. Правда это случилось не сразу. Пришлось вчера убеждать в том, что это - всем неприятный, но минимально приемлемый для меня компромисс
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:11

  adeges написав:Вот и мне сегодня Вияр пообещал переделать половину фасадов кухни. Мелочь, а приятно.. Правда это случилось не сразу. Пришлось вчера убеждать в том, что это - всем неприятный, но минимально приемлемый для меня компромисс


Що і на Віярі рукожопи працюють?
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:11

  Serg-ik написав:airmax78 не смотрел

Почему? Это, пожалуй, пока еще, единственный вариант купить что-то приличное за вменяемые деньги. Риск есть. Но когда с землей все окончательно порешают (а вероятность что не порешают, мне кажется, небольшая), Варшавский очень быстро сдеалет +20% к сегодняшней цене и еще 20% после запуска метро.
airmax78
 
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Подякували: 4835 раз.
 
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  #<1 ... 8611861286138614
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