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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:42
flyman написав:за два тижні
+8Куе, як з куща (с)
парапланіруєм від МХЗ
отже, до кінця року ще + полтос
а почему не продали то?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:43
airmax78 не смотрел
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:47
UA написав:
В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.
Это даже круче, чем мне сделали разводку сантехники в ванной. Там конечно тоже все пришлось выкинуть, но визуально было менее похабно
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adeges
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:03
adeges написав: UA написав:
В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.
Это даже круче, чем мне сделали разводку сантехники в ванной. Там конечно тоже все пришлось выкинуть, но визуально было менее похабно
Позавчера прошел небольшой реалити чек "за какие заслуги прораб купил себе новый гольф с моего ремонта". Занесли ванну в санузел. Из искусственного камня, 100 кг. Без фартука, но с плотным примыканием к трем стенам - т.е. никакой плитки на борт - только силиконовый шов. В начале ремонта рассчитывали дверные проемы и расстояния в санузле под занос этой ванны. Нишу делали специально под нее. Итог: ванна 1700 мм, ниша - 1707 мм. Ванна зашла в нишу, как там и росла. Идеальное примыкание к стенам по всему периметру. Установщики даже слегка офигели.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09
airmax78 написав:
Позавчера прошел небольшой реалити чек "за какие заслуги прораб купил себе новый гольф с моего ремонта". Занесли ванну в санузел. Из искусственного камня, 100 кг. Без фартука, но с плотным примыканием к трем стенам - т.е. никакой плитки на борт - только силиконовый шов. В начале ремонта рассчитывали дверные проемы и расстояния в санузле под занос этой ванны. Нишу делали специально под нее. Итог: ванна 1700 мм, ниша - 1707 мм. Ванна зашла в нишу, как там и росла. Идеальное примыкание к стенам по всему периметру. Установщики даже слегка офигели.
У каждого свои маленькие радости
Вот и мне сегодня Вияр пообещал переделать половину фасадов кухни. Мелочь, а приятно.. Правда это случилось не сразу. Пришлось вчера убеждать в том, что это - всем неприятный, но минимально приемлемый для меня компромисс
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:11
adeges написав:
Вот и мне сегодня Вияр пообещал переделать половину фасадов кухни. Мелочь, а приятно.. Правда это случилось не сразу. Пришлось вчера убеждать в том, что это - всем неприятный, но минимально приемлемый для меня компромисс
Що і на Віярі рукожопи працюють?
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remark
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:11
Serg-ik написав:airmax78
не смотрел
Почему? Это, пожалуй, пока еще, единственный вариант купить что-то приличное за вменяемые деньги. Риск есть. Но когда с землей все окончательно порешают (а вероятность что не порешают, мне кажется, небольшая), Варшавский очень быстро сдеалет +20% к сегодняшней цене и еще 20% после запуска метро.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:15
remark написав: adeges написав:
Вот и мне сегодня Вияр пообещал переделать половину фасадов кухни. Мелочь, а приятно.. Правда это случилось не сразу. Пришлось вчера убеждать в том, что это - всем неприятный, но минимально приемлемый для меня компромисс
Що і на Віярі рукожопи працюють?
Новая модель фасадов, с тонкой кромкой. Хреновый МДФ - всеукраинская проблема. Фасады под пленкой покоробило. В пределах нормы (5 мм) по Вияру, но в нарушении ДБН (от 0.3 до 2.3 мм - в зависимости от размера поверхности)
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:20
airmax78 написав: Serg-ik написав:airmax78
не смотрел
Почему? Это, пожалуй, пока еще, единственный вариант купить что-то приличное за вменяемые деньги. Риск есть. Но когда с землей все окончательно порешают (а вероятность что не порешают, мне кажется, небольшая), Варшавский очень быстро сдеалет +20% к сегодняшней цене и еще 20% после запуска метро.
запуск метро уже давно в ціні, це ж не ст. м.Крейсера Аврори, яка може буде через 7 років
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flyman
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:46
flyman написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:airmax78
не смотрел
Почему? Это, пожалуй, пока еще, единственный вариант купить что-то приличное за вменяемые деньги. Риск есть. Но когда с землей все окончательно порешают (а вероятность что не порешают, мне кажется, небольшая), Варшавский очень быстро сдеалет +20% к сегодняшней цене и еще 20% после запуска метро.
запуск метро уже давно в ціні, це ж не ст. м.Крейсера Аврори, яка може буде через 7 років
Вот увидите. +40% в перспективе 2х лет. По самым скромным подсчетам. Прогноз Зрадио, только наоборот.
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