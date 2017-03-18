Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему? Это, пожалуй, пока еще, единственный вариант купить что-то приличное за вменяемые деньги. Риск есть. Но когда с землей все окончательно порешают (а вероятность что не порешают, мне кажется, небольшая), Варшавский очень быстро сдеалет +20% к сегодняшней цене и еще 20% после запуска метро.
Почему? Это, пожалуй, пока еще, единственный вариант купить что-то приличное за вменяемые деньги. Риск есть. Но когда с землей все окончательно порешают (а вероятность что не порешают, мне кажется, небольшая), Варшавский очень быстро сдеалет +20% к сегодняшней цене и еще 20% после запуска метро.
я такой кредит не потяну
Да ладно. Берите двушку с большой кухней-студией. Ничего страшного если у одного из детей не будет собственной комнаты - дружнее будут.
вот это поворот! Эйру понравилось бы несколько лет назад
Жителі Берліна на референдумі підтримали пропозицію ініціативної групи викупити близько 240 тисяч квартир у корпоративних власників. Це планується зробити аби зупинити зростання орендної плати в місті, пише Reuters. Але рішення не є обов’язковим для місцевої влади.
Експропріацію підтримали 56,4% виборців, проти неї виступили 39%. Суспільне невдоволення в Берліні активно зростає з приводу прав орендарів та доступного житла. Група, яка ініціювала референдум (Deutsche Wohnen & Co enteignen), оголосила про перемогу і закликала міський сенат розробити закон про експропріацію і соціалізацію великих власників житла.
Активісти прагнуть скористатися статтею 15 конституції Німеччини, яка дозволяє державі викуповувати приватні підприємства для суспільного блага.
Учасники кампанії сподіваються, що місто візьме під свій контроль близько 240 тисяч квартир. Згідно з прогнозами, компенсаційні витрати складуть від 29 до 36 мільярдів євро. Ініціативна група по експропріації розрахувала витрати в діапазоні 7,3 – 13,7 мільярда євро. Планується запропонувати орендодавцям облігації, які потім погасяться протягом 40 років з доходу від оренди, пише DW. .... Берлін – місто орендарів. З двох мільйонів квартир 1,6 мільйона знімають жителі міста. Лише 15% берлінців живуть у квартирах чи будинках, які мають своїй у власності. Зараз міська влада володіє близько 300 тисячами квартир, решту здають приватні орендодавці та кооперативи. Останні володіють ще 200 тисячами помешкань.
adeges написав:Вот и мне сегодня Вияр пообещал переделать половину фасадов кухни. Мелочь, а приятно.. Правда это случилось не сразу. Пришлось вчера убеждать в том, что это - всем неприятный, но минимально приемлемый для меня компромисс
Що і на Віярі рукожопи працюють?
А де їх немає???
Я на днях виймав пилюку і стружку з свого швейцарського годинника. Схоже, українці та московити вже у Швейцарії, там партачать.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 вер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:З цією ж метою простаки купляють новобудне житло в полях, без шкіл, дитсадків, без лікарень. Потім - живуть і страждають, або страждають і живуть. Вимагають від держави (!!!) побудови інфраструктури.
Ну да. Виталя и папередники -молодец. Строит инфраструктуру там, где надо, а простаки покупают квартиры в полях, там где оно само выросло -без разрешений и чьего-либо участия.
Причому Віталя??? Владі абсолютно похєр, де і в чому ви будете жити. Невже ви цього ще не зрозуміли???