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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8613861486158616>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:13

вот это поворот!
Эйру понравилось бы несколько лет назад
Жителі Берліна на референдумі підтримали пропозицію ініціативної групи викупити близько 240 тисяч квартир у корпоративних власників. Це планується зробити аби зупинити зростання орендної плати в місті, пише Reuters. Але рішення не є обов’язковим для місцевої влади.

Експропріацію підтримали 56,4% виборців, проти неї виступили 39%. Суспільне невдоволення в Берліні активно зростає з приводу прав орендарів та доступного житла. Група, яка ініціювала референдум (Deutsche Wohnen & Co enteignen), оголосила про перемогу і закликала міський сенат розробити закон про експропріацію і соціалізацію великих власників житла.

Активісти прагнуть скористатися статтею 15 конституції Німеччини, яка дозволяє державі викуповувати приватні підприємства для суспільного блага.

Учасники кампанії сподіваються, що місто візьме під свій контроль близько 240 тисяч квартир. Згідно з прогнозами, компенсаційні витрати складуть від 29 до 36 мільярдів євро. Ініціативна група по експропріації розрахувала витрати в діапазоні 7,3 – 13,7 мільярда євро. Планується запропонувати орендодавцям облігації, які потім погасяться протягом 40 років з доходу від оренди, пише DW.
....
Берлін – місто орендарів. З двох мільйонів квартир 1,6 мільйона знімають жителі міста. Лише 15% берлінців живуть у квартирах чи будинках, які мають своїй у власності. Зараз міська влада володіє близько 300 тисячами квартир, решту здають приватні орендодавці та кооперативи. Останні володіють ще 200 тисячами помешкань.

https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/28/be ... oznachaye/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

раз уж зашла речь о берлине:

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:раз уж зашла речь о берлине:

Неплохо
а в Киеве плиточка с таких домов отваливается
Ну и потеплее в Берлине будет зимой, чем в Киеве
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:35

  remark написав:
  adeges написав:Вот и мне сегодня Вияр пообещал переделать половину фасадов кухни. Мелочь, а приятно.. Правда это случилось не сразу. Пришлось вчера убеждать в том, что это - всем неприятный, но минимально приемлемый для меня компромисс


Що і на Віярі рукожопи працюють?

А де їх немає???

Я на днях виймав пилюку і стружку з свого швейцарського годинника. Схоже, українці та московити вже у Швейцарії, там партачать.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 вер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:35

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:раз уж зашла речь о берлине:

Неплохо
а в Киеве плиточка с таких домов отваливается
Ну и потеплее в Берлине будет зимой, чем в Киеве

иногда плиточке помогают) менталитет такой :)
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:21

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Почему? Это, пожалуй, пока еще, единственный вариант купить что-то приличное за вменяемые деньги. Риск есть. Но когда с землей все окончательно порешают (а вероятность что не порешают, мне кажется, небольшая), Варшавский очень быстро сдеалет +20% к сегодняшней цене и еще 20% после запуска метро.

я такой кредит не потяну

Да ладно. Берите двушку с большой кухней-студией. Ничего страшного если у одного из детей не будет собственной комнаты - дружнее будут.[/quote]

Варшавский цены сегодня:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 8;promoted
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vars ... 000d036ca8
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:31

  kingkongovets написав:раз уж зашла речь о берлине:

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Красота. Я даже где-то видел жилое здание с кондёрами. Сделал вывод, что даже кондишки не так портят вид как разные былконы.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:10

  kingkongovets написав:раз уж зашла речь о берлине:

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Бедные жильцы и не знают, поди, что балконы положено стеклить и удлинять насколько можно
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:33

  sequence написав:
Бедные жильцы и не знают, поди, что балконы положено стеклить и удлинять насколько можно


Так і є. Питав у мешканки Варшави чому не засклила балкон. Була дуже здивована що його потрібно склити. Енергоефективність, білі мухи й дощ, де зберігати консервацію. Відкрив їй цілий всесвіт можливостей.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:40

  kingkongovets написав:раз уж зашла речь о берлине:

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Да, уж. Лучше любых слов о различиях между нациями.
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