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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:43
Это сданное и с ремонтом. А я Сержа подговариваю застрявший недострой купить. Не успеет - через год они будут стоить также.
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airmax78
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:26
City Hub - стартовая/минимальная цена за неделю выроста с 74к за 1к квартиру до 90к
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:27
airmax78 написав:
Это сданное и с ремонтом. А я Сержа подговариваю застрявший недострой купить. Не успеет - через год они будут стоить также.
Через рік ці будуть по 35.
Вам віри не має. А до зРадіо є.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:31
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:38
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:41
Так він вже в софіївській Борщагівці. Та ну…
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