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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8614861586168617>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:43

  remark написав:
  airmax78 написав:Да ладно. Берите двушку с большой кухней-студией. Ничего страшного если у одного из детей не будет собственной комнаты - дружнее будут.


Варшавский цены сегодня:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 8;promoted
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vars ... 000d036ca8

Это сданное и с ремонтом. А я Сержа подговариваю застрявший недострой купить. Не успеет - через год они будут стоить также.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

City Hub - стартовая/минимальная цена за неделю выроста с 74к за 1к квартиру до 90к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:27

  airmax78 написав:
  remark написав:
  airmax78 написав:Да ладно. Берите двушку с большой кухней-студией. Ничего страшного если у одного из детей не будет собственной комнаты - дружнее будут.


Варшавский цены сегодня:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 8;promoted
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vars ... 000d036ca8

Это сданное и с ремонтом. А я Сержа подговариваю застрявший недострой купить. Не успеет - через год они будут стоить также.

Через рік ці будуть по 35.
Вам віри не має. А до зРадіо є.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:38

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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:41

  sequence написав:Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted


Так він вже в софіївській Борщагівці. Та ну…
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:50

  Первый написав:
  sequence написав:Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted


Так він вже в софіївській Борщагівці. Та ну…

Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:10

  Олежан написав:City Hub - стартовая/минимальная цена за неделю выроста с 74к за 1к квартиру до 90к

Не считается, рост по мере строительства. Кстати, кто то напомнит цену на старте проекта
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:58

  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/27/na-festyvali-canactions-vidbulas-dyskusiya-pro-haotychnu-zabudovu-kyyeva-os-osnovni-tezy/

Очень интересная инфа касательно ПОХа

На Позняках, Осокорках, Харківському масиві найближчими роками щільність мешканців досягне 12 000 людей на кілометр квадратний. Середня щільність по Києву: 4000 осіб на кілометр квадратний
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:00

  sequence написав: Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже


Переїхати з теплого дорогожицького хрущика в іпеня Київської області - так собі ідея.

Зи. Один санвузол в 3к - це геноцид.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 30 вер, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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