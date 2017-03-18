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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:43
Это сданное и с ремонтом. А я Сержа подговариваю застрявший недострой купить. Не успеет - через год они будут стоить также.
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airmax78
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:26
City Hub - стартовая/минимальная цена за неделю выроста с 74к за 1к квартиру до 90к
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Олежан
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:27
airmax78 написав:
Это сданное и с ремонтом. А я Сержа подговариваю застрявший недострой купить. Не успеет - через год они будут стоить также.
Через рік ці будуть по 35.
Вам віри не має. А до зРадіо є.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:31
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:38
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:41
Так він вже в софіївській Борщагівці. Та ну…
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:50
Первый написав:
Так він вже в софіївській Борщагівці
. Та ну…
Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:10
Олежан написав:
City Hub - стартовая/минимальная цена за неделю выроста с 74к за 1к квартиру до 90к
Не считается, рост по мере строительства. Кстати, кто то напомнит цену на старте проекта
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hume
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:58
hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/27/na-festyvali-canactions-vidbulas-dyskusiya-pro-haotychnu-zabudovu-kyyeva-os-osnovni-tezy/
Очень интересная инфа касательно ПОХа
На Позняках, Осокорках, Харківському масиві найближчими роками щільність мешканців досягне 12 000 людей на кілометр квадратний. Середня щільність по Києву: 4000 осіб на кілометр квадратний
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:00
sequence написав:
Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
Переїхати з теплого дорогожицького хрущика в іпеня Київської області - так собі ідея.
Зи. Один санвузол в 3к - це геноцид.
Востаннє редагувалось Первый
в Чет 30 вер, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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