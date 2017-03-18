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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8614861586168617

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:01

  sequence написав:
  Первый написав:
  sequence написав:Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted


Так він вже в софіївській Борщагівці. Та ну…

Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
Недорогий малометражний 3к "неохрущ" десь в Прикиєвських Єпенях.

Питання лише в тому, як звідти на роботу їздити, і чи є поруч дитсадки і школи? Інакше щомісячно на машині Сержик буде наїзжати якраз місячну вартість нинішньої орендної квартири.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:03

  Первый написав:
  sequence написав: Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже


Переїхати з теплого дорогожицького хрущика в іпеня Київської області - так собі ідея.

Зи. Один санвузол в 3к - це геноцид.

Санвузол непростий, а об'єднаний з ванною))) Комбінований))) класичний неохрущ)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:04

  sequence написав:Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted

це сама ж0па вкінці СБ ... виїзд на Святопетрівське. І Соборна зранку - tears in heaven. Краще уже десь в ірпенях чи бучах.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:10

  stas_rst написав:
  sequence написав:Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted

це сама ж0па вкінці СБ ... виїзд на Святопетрівське. І Соборна зранку - tears in heaven. Краще уже десь в ірпенях чи бучах.

Зате не Лівий берег Києва, правда?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Зате не Лівий берег Києва, правда?

100%, лівий берег річки Борщагівка. Всерівно лівий маст хев :)
stas_rst
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  #<1 ... 8614861586168617
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