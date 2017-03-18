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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:01
sequence написав: Первый написав:
Так він вже в софіївській Борщагівці
. Та ну…
Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
Недорогий малометражний 3к "неохрущ" десь в Прикиєвських Єпенях.
Питання лише в тому, як звідти на роботу їздити, і чи є поруч дитсадки і школи? Інакше щомісячно на машині Сержик буде наїзжати якраз місячну вартість нинішньої орендної квартири.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:03
Первый написав: sequence написав:
Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
Переїхати з теплого дорогожицького хрущика в іпеня Київської області - так собі ідея.
Зи. Один санвузол в 3к - це геноцид.
Санвузол непростий, а об'єднаний з ванною))) Комбінований))) класичний неохрущ)))
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:04
це сама ж0па вкінці СБ ... виїзд на Святопетрівське. І Соборна зранку - tears in heaven. Краще уже десь в ірпенях чи бучах.
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stas_rst
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:10
stas_rst написав:
це сама ж0па вкінці СБ ... виїзд на Святопетрівське. І Соборна зранку - tears in heaven. Краще уже десь в ірпенях чи бучах.
Зате не Лівий берег Києва, правда?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:12
Frant написав:
Зате не Лівий берег Києва, правда?
100%, лівий берег річки Борщагівка. Всерівно лівий маст хев
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stas_rst
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