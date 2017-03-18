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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8615861686178618>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:04

  sequence написав:Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted

це сама ж0па вкінці СБ ... виїзд на Святопетрівське. І Соборна зранку - tears in heaven. Краще уже десь в ірпенях чи бучах.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Зате не Лівий берег Києва, правда?

100%, лівий берег річки Борщагівка. Всерівно лівий маст хев :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, сегодня по улице г Сталинграда 12 е сгорело пара авто. Говорят нешуточные разборки происходят внутри Осбб
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:27

  Первый написав:
  sequence написав: Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже


Переїхати з теплого дорогожицького хрущика в іпеня Київської області - так собі ідея.

Зи. Один санвузол в 3к - це геноцид.

да 2 спальни похожи на камеры, кухня маленькая, и вообще планировка мягко говоря так себе, типичный неохрущ во всей красе
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Олежан написав:City Hub - стартовая/минимальная цена за неделю выроста с 74к за 1к квартиру до 90к

Не считается, рост по мере строительства. Кстати, кто то напомнит цену на старте проекта
рост по мере готовности + реакция застройщиков на рост цен материалов - это не рост непосредственно недвиги, но предпосылки и катализатор для роста готового и вторички
недвига подрастает чуть меньше, чем строящийся свежак и с временным лагом, ликвидная - больше, неликвид - меньше, поэтому делать выводы о процентах роста на основании единичных строящихся объектов действительно некорректно
но тенденции ясны как день, тут вопросов нет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Кстати, сегодня по улице г Сталинграда 12 е сгорело пара авто. Говорят нешуточные разборки происходят внутри Осбб
ремонт гс

https://youtu.be/HE7jcyms278
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:52

  hume написав:
  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/27/na-festyvali-canactions-vidbulas-dyskusiya-pro-haotychnu-zabudovu-kyyeva-os-osnovni-tezy/

Очень интересная инфа касательно ПОХа

На Позняках, Осокорках, Харківському масиві найближчими роками щільність мешканців досягне 12 000 людей на кілометр квадратний. Середня щільність по Києву: 4000 осіб на кілометр квадратний

Страшные цифры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:55

  hume написав:Кстати, сегодня по улице г Сталинграда 12 е сгорело пара авто. Говорят нешуточные разборки происходят внутри Осбб

Офигеть. Это ж один из двух единственных нормальных домов на ГС. Правда без паркинга. Поэтому, наверное, и машины гореть начали. От трения между собой.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hume написав:
  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/27/na-festyvali-canactions-vidbulas-dyskusiya-pro-haotychnu-zabudovu-kyyeva-os-osnovni-tezy/

Очень интересная инфа касательно ПОХа

На Позняках, Осокорках, Харківському масиві найближчими роками щільність мешканців досягне 12 000 людей на кілометр квадратний. Середня щільність по Києву: 4000 осіб на кілометр квадратний

Страшные цифры.
интересно, сколько будет на сермиле, сегодня смотрел участок, где обещают построить анрил - там рядом еще один уже огороженный забором участок между ним и укрзализныцей, там все еще функционирует стоянка
но думаю под нож в итоге пойдут и склады украина и здание нии (или шо там было) на углу иоанна павла и саперного поля
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:05

  sequence написав:
  Первый написав:
  sequence написав:Серж, еще есть шанс запрыгнуть в уходящий вагон
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/730-m2- ... 4;promoted


Так він вже в софіївській Борщагівці. Та ну…

Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями.
Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже

Типовий 3к сучасний "хрущ". Без ліфта, малометражний, з сумісним ватерклозетом)))) і десь в Єпенях. До найближчої станції метро - пиляти 5 км, не меньше.
Frant
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