Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями. Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
Переїхати з теплого дорогожицького хрущика в іпеня Київської області - так собі ідея.
Зи. Один санвузол в 3к - це геноцид.
да 2 спальни похожи на камеры, кухня маленькая, и вообще планировка мягко говоря так себе, типичный неохрущ во всей красе
Олежан написав:City Hub - стартовая/минимальная цена за неделю выроста с 74к за 1к квартиру до 90к
Не считается, рост по мере строительства. Кстати, кто то напомнит цену на старте проекта
рост по мере готовности + реакция застройщиков на рост цен материалов - это не рост непосредственно недвиги, но предпосылки и катализатор для роста готового и вторички недвига подрастает чуть меньше, чем строящийся свежак и с временным лагом, ликвидная - больше, неликвид - меньше, поэтому делать выводы о процентах роста на основании единичных строящихся объектов действительно некорректно но тенденции ясны как день, тут вопросов нет
На Позняках, Осокорках, Харківському масиві найближчими роками щільність мешканців досягне 12 000 людей на кілометр квадратний. Середня щільність по Києву: 4000 осіб на кілометр квадратний
Страшные цифры.
интересно, сколько будет на сермиле, сегодня смотрел участок, где обещают построить анрил - там рядом еще один уже огороженный забором участок между ним и укрзализныцей, там все еще функционирует стоянка но думаю под нож в итоге пойдут и склады украина и здание нии (или шо там было) на углу иоанна павла и саперного поля
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Тем более! Обжился, всех в селе знает, умеет планировать день, дорогу, и т.д. Квартирка маленькая, но уютная, на остаток денех можно даже жлоб ремонт сделать и жить без страданий. А если взять еще ипотеку тысяч на 10, то можно даже обзавестись меблями. Цена хорошая, ликвидность на вторичке надеюсь тоже
Типовий 3к сучасний "хрущ". Без ліфта, малометражний, з сумісним ватерклозетом)))) і десь в Єпенях. До найближчої станції метро - пиляти 5 км, не меньше.