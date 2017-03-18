Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Бедные жильцы и не знают, поди, что балконы положено стеклить и удлинять насколько можно
Так і є. Питав у мешканки Варшави чому не засклила балкон. Була дуже здивована що його потрібно склити. Енергоефективність, білі мухи й дощ, де зберігати консервацію. Відкрив їй цілий всесвіт можливостей.
Схоже, що в Польщі взагалі та Варшаві зокрема Ви були лише в форумних фантазіях