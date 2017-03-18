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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8615861686178618

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:42

  Первый написав:
  sequence написав:
Бедные жильцы и не знают, поди, что балконы положено стеклить и удлинять насколько можно


Так і є. Питав у мешканки Варшави чому не засклила балкон. Була дуже здивована що його потрібно склити. Енергоефективність, білі мухи й дощ, де зберігати консервацію. Відкрив їй цілий всесвіт можливостей.

Схоже, що в Польщі взагалі та Варшаві зокрема Ви були лише в форумних фантазіях :mrgreen:

3 Oskara Sosnowskiego
https://maps.app.goo.gl/qGbBHrfs3eZnHueMA

Як не соромно, а люди ж вірять та плюсують 8)
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:47

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Очередной мастер с OLX: https://www.facebook.com/groups/2615085 ... 481677898/

В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.

Теперь немного понятнее становится откуда цены на электрику в 15-20К грн. за однокомнатную квартиру и скорость работы - 2 дня и готово.

Черновую электрику же не видно :mrgreen:
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