Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 вер, 2021 19:47
airmax78 написав: UA написав:
В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.
Теперь немного понятнее становится откуда цены на электрику в 15-20К грн. за однокомнатную квартиру и скорость работы - 2 дня и готово.
Черновую электрику же не видно
UA
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Додано: Чет 30 вер, 2021 19:55
Рыба-сом написав: Первый написав: sequence написав:
Бедные жильцы и не знают, поди, что балконы положено стеклить и удлинять насколько можно
Так і є. Питав у мешканки Варшави чому не засклила балкон. Була дуже здивована що його потрібно склити. Енергоефективність, білі мухи й дощ, де зберігати консервацію. Відкрив їй цілий всесвіт можливостей.
Схоже, що в Польщі взагалі та Варшаві зокрема Ви були лише в форумних фантазіях
3 Oskara Sosnowskiego
https://maps.app.goo.gl/qGbBHrfs3eZnHueMA
Як не соромно, а люди ж вірять та плюсують
теж хотів зауважити ... а для зберігання консервації є "спіжарня", хоча учотка Первий може закрутки тримати на балконі літом при +30+ та зимою при -15-.
flyman
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:08
а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
kingkongovets
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:10
kingkongovets написав:
а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
trololo
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:12
trololo написав: kingkongovets написав:
а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
ну и шо в тех пюрешках и перце остается после термообработки?
гонево это все, атавизм и отрыжка голодомора
kingkongovets
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:13
trololo написав: kingkongovets написав:
а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
Ну повезло, если ты сам этот перец с томатом не привозишь с дачи
pesikot
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:16
pesikot написав: trololo написав: kingkongovets написав:
а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
Ну повезло, если ты сам этот перец с томатом не привозишь с дачи
с языка сняли)
я вырос в семье упоротых дачников-садоводов и с детства помню эту битву сначала за урожай, а потом с его последствиями, меня все детство гоняли по выхам на дачу за яблоками из погреба и консервацией на четырех видах транспорта тала и на четырех обратно
теперь у меня растут тока цветы и зелень
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kingkongovets
в Чет 30 вер, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:17
kingkongovets написав: trololo написав: kingkongovets написав:
а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
ну и шо в тех пюрешках и перце остается после термообработки?
гонево это все, атавизм и отрыжка голодомора
ну лучше фрукт овощ с теплообработкой, чем вообще зимой без фрукта овоща. зимние тепличные овощи с маркета жрать нереально.
trololo
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:19
trololo написав: kingkongovets написав: trololo написав:[quote="5306457:kingkongovets"]а в чем прикол «закруток»? там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
ну и шо в тех пюрешках и перце остается после термообработки?
гонево это все, атавизм и отрыжка голодомора
ну лучше фрукт овощ с теплообработкой, чем вообще зимой без фрукта овоща[/quote]а шо, негде щас зимой свежий фрукт-овощ купить?
беда прям
зы: да лучше уж гидропон из супера с живой клетчаткой, чем солено-мариновано-засазаренное термообработанное говно
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kingkongovets
в Чет 30 вер, 2021 20:21, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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kingkongovets не если импорт с теплыых стран то да. наше - безвкусное гмно
trololo
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