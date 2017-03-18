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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:47

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Очередной мастер с OLX: https://www.facebook.com/groups/2615085 ... 481677898/

В категории "ремонт на продажу" это считается весьма неплохо.

Теперь немного понятнее становится откуда цены на электрику в 15-20К грн. за однокомнатную квартиру и скорость работы - 2 дня и готово.

Черновую электрику же не видно :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:55

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:
  sequence написав:
Бедные жильцы и не знают, поди, что балконы положено стеклить и удлинять насколько можно


Так і є. Питав у мешканки Варшави чому не засклила балкон. Була дуже здивована що його потрібно склити. Енергоефективність, білі мухи й дощ, де зберігати консервацію. Відкрив їй цілий всесвіт можливостей.

Схоже, що в Польщі взагалі та Варшаві зокрема Ви були лише в форумних фантазіях :mrgreen:

3 Oskara Sosnowskiego
https://maps.app.goo.gl/qGbBHrfs3eZnHueMA

Як не соромно, а люди ж вірять та плюсують 8)

теж хотів зауважити ... а для зберігання консервації є "спіжарня", хоча учотка Первий може закрутки тримати на балконі літом при +30+ та зимою при -15-. :roll:
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:10

  kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?


у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?


у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
ну и шо в тех пюрешках и перце остается после термообработки?
гонево это все, атавизм и отрыжка голодомора
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:13

  trololo написав:
  kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?


у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.

Ну повезло, если ты сам этот перец с томатом не привозишь с дачи
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:
  trololo написав:
  kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?


у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.

Ну повезло, если ты сам этот перец с томатом не привозишь с дачи
с языка сняли)
я вырос в семье упоротых дачников-садоводов и с детства помню эту битву сначала за урожай, а потом с его последствиями, меня все детство гоняли по выхам на дачу за яблоками из погреба и консервацией на четырех видах транспорта тала и на четырех обратно
теперь у меня растут тока цветы и зелень
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:17

  kingkongovets написав:
trololo написав:
  kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?


у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
ну и шо в тех пюрешках и перце остается после термообработки?
гонево это все, атавизм и отрыжка голодомора


ну лучше фрукт овощ с теплообработкой, чем вообще зимой без фрукта овоща. зимние тепличные овощи с маркета жрать нереально.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  kingkongovets написав:
trololo написав:[quote="5306457:kingkongovets"]а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?


у меня теща перец в томатном соусе крутит, да пюрешки абрикосово-яблочные. ниче так.
ну и шо в тех пюрешках и перце остается после термообработки?
гонево это все, атавизм и отрыжка голодомора


ну лучше фрукт овощ с теплообработкой, чем вообще зимой без фрукта овоща[/quote]а шо, негде щас зимой свежий фрукт-овощ купить?
беда прям

зы: да лучше уж гидропон из супера с живой клетчаткой, чем солено-мариновано-засазаренное термообработанное говно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:20

kingkongovets
не если импорт с теплыых стран то да. наше - безвкусное гмно
trololo
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