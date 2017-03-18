Додано: Чет 30 вер, 2021 20:28

trololo написав:

ну лучше фрукт овощ с теплообработкой, чем вообще зимой без фрукта овоща. зимние тепличные овощи с маркета жрать нереально. ну лучше фрукт овощ с теплообработкой, чем вообще зимой без фрукта овоща. зимние тепличные овощи с маркета жрать нереально.

Оно то как бы да, но ведь сейчас круглый год можно купить свежее, даже зимой: тот же испанский сладкий перец или отечественные томаты розовый и оранжевые, от Фирташа, выращенные на досветке в с. Синьковка. И 100 грн/кг(в среднем) не такая уж запредельная цена за витамины, когда снег за окном. Про всякие яблоки-груши я уж и не говорю-есть всегда и на любой вкус.Турцию и Польшу не берите-гадость редкая и к тому же не безопасная!