RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8617861886198620>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:26

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:kingkongovets
не если импорт с теплыых стран то да. наше - безвкусное гмно
а еще ж банки под это все хранить дето надо - нее, это все каменный век, как и заготовка тонн картофана на зиму в «тамбуре», или на балконе
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:28

  trololo написав:
ну лучше фрукт овощ с теплообработкой, чем вообще зимой без фрукта овоща. зимние тепличные овощи с маркета жрать нереально.


Оно то как бы да, но ведь сейчас круглый год можно купить свежее, даже зимой: тот же испанский сладкий перец или отечественные томаты розовый и оранжевые, от Фирташа :mrgreen: , выращенные на досветке в с. Синьковка. И 100 грн/кг(в среднем) не такая уж запредельная цена за витамины, когда снег за окном. Про всякие яблоки-груши я уж и не говорю-есть всегда и на любой вкус.
Турцию и Польшу не берите-гадость редкая и к тому же не безопасная!
drevlyanin
 
Повідомлень: 585
З нами з: 01.04.20
Подякував: 293 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:30

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:
  sequence написав:
Бедные жильцы и не знают, поди, что балконы положено стеклить и удлинять насколько можно


Так і є. Питав у мешканки Варшави чому не засклила балкон. Була дуже здивована що його потрібно склити. Енергоефективність, білі мухи й дощ, де зберігати консервацію. Відкрив їй цілий всесвіт можливостей.

Схоже, що в Польщі взагалі та Варшаві зокрема Ви були лише в форумних фантазіях :mrgreen:

3 Oskara Sosnowskiego
https://maps.app.goo.gl/qGbBHrfs3eZnHueMA

Як не соромно, а люди ж вірять та плюсують 8)



На якій фотці Київ знайдеш?
Зображення

Зображення
Первый
 
Повідомлень: 16423
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:40

  Первый написав:
Зи. Один санвузол в 3к - це геноцид.


Начиная с двухкомнатной - 2 санузла стандарт и минимум. :!:
Через пару лет одноочковую квартиру не продашь. Тем более 3-х комнатную, где подразумевается целая семья.
Смотрите в будущее. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10216
З нами з: 14.11.11
Подякував: 399 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Так і є. Питав у мешканки Варшави чому не засклила балкон. Була дуже здивована що його потрібно склити. Енергоефективність, білі мухи й дощ, де зберігати консервацію. Відкрив їй цілий всесвіт можливостей.

Схоже, що в Польщі взагалі та Варшаві зокрема Ви були лише в форумних фантазіях :mrgreen:

3 Oskara Sosnowskiego
https://maps.app.goo.gl/qGbBHrfs3eZnHueMA

Як не соромно, а люди ж вірять та плюсують 8)



На якій фотці Київ знайдеш?
Зображення

Зображення

1. Шановний, давайте таки на "Ви" 8)
2. Мораль сєй басні полягає в тому, що поляки, незалежно від їхнього до цього відношення, знають про скління балконів як про феномен. Тому про "зробила великі очі, коли почула" можете розповідати хіба що туристам вихідного дня ;)
3. Оце благолєпіє у великій мірі є наслідком державної програми модернізації (овердофіга грошей), до реконструкції виглядає якось так (до речі, Жижков, ледь не самий центр Праги):
23 Táboritská
https://maps.app.goo.gl/DrT4pkHGjepgWDUb7
4. Чесно кажучи, був здивований "вільнолюдством" з балконами в Польщі. В Чехії максимум дозволяється безрамкове скління а-ля "сервант". Хоч багатьом дуууже хочеться чогось більшого. Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2026
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1717 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:00

  kingkongovets написав:и какие витамины есть в фирташевских томатах?)


Все те же, что и в обычных, летних. Там светят ДНаТами (спектр на 96% приближен к солнечному) по 15-18 часов/сутки с интенсивностью до 50000 люкс(примерно столько дает солнце в средний день в мае месяце), зарево видно ночью за километров 10 от места. :shock: Злые языки говорят, что под это дело он ещё и компенсацию из бюджета получает. Продается в основном в сети Сильпо. На порядок вкуснее турецких, только нужно брать именно розовые или оранжевые. Ихние гладкие огурцы уже не то. Нужно дожидаться
с конца января Калиновской или Уманской пупырчастой Эстафеты.
http://ogurcy-v-teplice.com/ogurets-estafeta-f1.html
drevlyanin
 
Повідомлень: 585
З нами з: 01.04.20
Подякував: 293 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.


+100500 за выделенное
просто мало пиздят, а на менталитет пох - коллективное бессознательное очень быстро превращает в вильнолюдей даже немцев и японцев
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:и какие витамины есть в фирташевских томатах?)


Все те же, что и в обычных, летних. Там светят ДНаТами (спектр на 96% приближен к солнечному) по 15-18 часов/сутки с интенсивностью до 50000 люкс(примерно столько дает солнце в средний день в мае месяце), зарево видно ночью за километров 10 от места. :shock: Злые языки говорят, что под это дело он ещё и компенсацию из бюджета получает. Продается в основном в сети Сильпо. На порядок вкуснее турецких, только нужно брать именно розовые или оранжевые. Ихние гладкие огурцы уже не то. Нужно дожидаться
с конца января Калиновской или Уманской пупырчастой Эстафеты.
http://ogurcy-v-teplice.com/ogurets-estafeta-f1.html
та я удалил пост, шоп не оффтопить)
я имел в виду не фирташевские, а томаты вообще - витаминов там коты нарыдали
все, молчу, а то щас прохожий придет)

зы: это вы про броварские теплицы, свет от которых виден из космоса, а зарево с правого берега?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30053
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7260 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8617861886198620>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
675 339551
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 19:40
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2145, 2146, 2147
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21467 3929170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 11:15
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49843
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34217)
30.09.2021 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.