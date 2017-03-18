а еще ж банки под это все хранить дето надо - нее, это все каменный век, как и заготовка тонн картофана на зиму в «тамбуре», или на балконеtrololo написав:kingkongovets
не если импорт с теплыых стран то да. наше - безвкусное гмно
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:26
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а еще ж банки под это все хранить дето надо - нее, это все каменный век, как и заготовка тонн картофана на зиму в «тамбуре», или на балконе
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:28
Оно то как бы да, но ведь сейчас круглый год можно купить свежее, даже зимой: тот же испанский сладкий перец или отечественные томаты розовый и оранжевые, от Фирташа , выращенные на досветке в с. Синьковка. И 100 грн/кг(в среднем) не такая уж запредельная цена за витамины, когда снег за окном. Про всякие яблоки-груши я уж и не говорю-есть всегда и на любой вкус.
Турцию и Польшу не берите-гадость редкая и к тому же не безопасная!
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:30
На якій фотці Київ знайдеш?
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:40
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55
1. Шановний, давайте таки на "Ви"
2. Мораль сєй басні полягає в тому, що поляки, незалежно від їхнього до цього відношення, знають про скління балконів як про феномен. Тому про "зробила великі очі, коли почула" можете розповідати хіба що туристам вихідного дня
3. Оце благолєпіє у великій мірі є наслідком державної програми модернізації (овердофіга грошей), до реконструкції виглядає якось так (до речі, Жижков, ледь не самий центр Праги):
23 Táboritská
4. Чесно кажучи, був здивований "вільнолюдством" з балконами в Польщі. В Чехії максимум дозволяється безрамкове скління а-ля "сервант". Хоч багатьом дуууже хочеться чогось більшого. Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:00
Все те же, что и в обычных, летних. Там светят ДНаТами (спектр на 96% приближен к солнечному) по 15-18 часов/сутки с интенсивностью до 50000 люкс(примерно столько дает солнце в средний день в мае месяце), зарево видно ночью за километров 10 от места. Злые языки говорят, что под это дело он ещё и компенсацию из бюджета получает. Продается в основном в сети Сильпо. На порядок вкуснее турецких, только нужно брать именно розовые или оранжевые. Ихние гладкие огурцы уже не то. Нужно дожидаться
с конца января Калиновской или Уманской пупырчастой Эстафеты.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+100500 за выделенное
просто мало пиздят, а на менталитет пох - коллективное бессознательное очень быстро превращает в вильнолюдей даже немцев и японцев
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
та я удалил пост, шоп не оффтопить)
я имел в виду не фирташевские, а томаты вообще - витаминов там коты нарыдали
все, молчу, а то щас прохожий придет)
зы: это вы про броварские теплицы, свет от которых виден из космоса, а зарево с правого берега?)
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
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