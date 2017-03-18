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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:12
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся
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Faceless
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:12
Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
аджику с антоновкой тоже
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Мизантрóп
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:14
Мизантрóп написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
аджику с антоновкой (вернее горлодер, настоящая аджика - то другое) сам очень уважаю, но только как пресервы, а не консервы,
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 30 вер, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:16
Faceless написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="kingkongovets"]а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся[/quote]в томатах содержится очень много природного глутамата натрия, именно поэтому мы их и их производные так любим)
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:23
Рыба-сом написав:
Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.
Кожний вважає як хоче:-)
Особисто Я вважаю що це все ж більше залежить від вільно людства.
Зверни увагу на реакцію на закрутки:-) це святе право зберігати їх на балконі:-)
Я жив у різних будинках. І найперше це понятійні рамки власника квартири. В деяких не можна було пояснити чому не можна склити балкон, а в деяких навпаки - навіщо склити балкон. В рибальському лише декілька іпанатів намагалися засклити, в старому фонді не засклили лише малозабезпечені.
Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.
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