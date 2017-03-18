RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8617861886198620

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30053
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7260 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:12

  Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь

аджику с антоновкой тоже
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6192
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь

аджику с антоновкой (вернее горлодер, настоящая аджика - то другое) сам очень уважаю, но только как пресервы, а не консервы,
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="kingkongovets"]а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся[/quote]в томатах содержится очень много природного глутамата натрия, именно поэтому мы их и их производные так любим)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:23

  Рыба-сом написав:Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.



Кожний вважає як хоче:-)


Особисто Я вважаю що це все ж більше залежить від вільно людства.
Зверни увагу на реакцію на закрутки:-) це святе право зберігати їх на балконі:-)

Я жив у різних будинках. І найперше це понятійні рамки власника квартири. В деяких не можна було пояснити чому не можна склити балкон, а в деяких навпаки - навіщо склити балкон. В рибальському лише декілька іпанатів намагалися засклити, в старому фонді не засклили лише малозабезпечені.

Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.
Первый
 
Повідомлень: 16423
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8617861886198620
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
675 339552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 19:40
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2145, 2146, 2147
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21467 3929170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 11:15
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49844
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34217)
30.09.2021 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.