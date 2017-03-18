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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:12

  Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь

аджику с антоновкой тоже
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь

аджику с антоновкой (вернее горлодер, настоящая аджика - то другое) сам очень уважаю, но только как пресервы, а не консервы,
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:[quote="kingkongovets"]а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся[/quote]в томатах содержится очень много природного глутамата натрия, именно поэтому мы их и их производные так любим)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:23

  Рыба-сом написав:Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.



Кожний вважає як хоче:-)


Особисто Я вважаю що це все ж більше залежить від вільно людства.
Зверни увагу на реакцію на закрутки:-) це святе право зберігати їх на балконі:-)

Я жив у різних будинках. І найперше це понятійні рамки власника квартири. В деяких не можна було пояснити чому не можна склити балкон, а в деяких навпаки - навіщо склити балкон. В рибальському лише декілька іпанатів намагалися засклити, в старому фонді не засклили лише малозабезпечені.

Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:ага, особенно если глутамата туда побольше добавить)
я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся
в томатах содержится очень много природного глутамата натрия, именно поэтому мы их и их производные так любим)


Я и не знал, что он бывает природный :)
В любом случае, так купил бы консервы, вкусное ж :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.


увы, но нет
главное условие успешной демократии именно осознание жесткого и неотвратимого наказания
или проще - страх преступить закон
чем бы были штаты без копов, стреляющих на поражение при малейшей залупе?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:41

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.



Кожний вважає як хоче:-)


Особисто Я вважаю що це все ж більше залежить від вільно людства.
Зверни увагу на реакцію на закрутки:-) це святе право зберігати їх на балконі:-)

Я жив у різних будинках. І найперше це понятійні рамки власника квартири. В деяких не можна було пояснити чому не можна склити балкон, а в деяких навпаки - навіщо склити балкон. В рибальському лише декілька іпанатів намагалися засклити, в старому фонді не засклили лише малозабезпечені.

Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.

ЗвернІТЬ увагу на те, що дискусія почалася з обговорення, скажімо так, певних фантазій про поляків 8)
Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом :(

Ось пару прекрасних прикладів:
а) порахуйте кількість балконів без скління
162 Plzeňská
https://maps.app.goo.gl/bDBvadKEPHVwDawU8

б) "Ой, а ми точно не на Трої?" :mrgreen:
27 Španielova
https://maps.app.goo.gl/RdfW7BR2679eNmPy5
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:45

  kingkongovets написав:
зы: это вы про броварские теплицы, свет от которых виден из космоса, а зарево с правого берега?)


В Броварах зарево от цветочных теплиц. Досвечивать овощи, если хозяин не хитросделанный типа Фирташа, экономически не выгодно, в наших условиях. Кончаем офтоп.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:46

  kingkongovets написав:а в чем прикол «закруток»?
там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?

лично я консервирую. помидорчики. нет лучше закусочки чем помидорчик, огручик и балычек рыбный(не рискую его сам делать в моих широтах).
:mrgreen:
а вы давитичь своими сушами
Понаехал
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