Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:[quote="kingkongovets"]а в чем прикол «закруток»? там же нет ничего полезного, кто их до сих пор крутит и зачем?
Бывает очень вкусные, типа лечо, таких не купишь
ага, особенно если глутамата туда побольше добавить) я о полезности
Та не, какого глутамата, рецепт простой, без улучшителей вкуса. Но это теща практикует, мы не увлекаемся[/quote]в томатах содержится очень много природного глутамата натрия, именно поэтому мы их и их производные так любим)
Рыба-сом написав:Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.
Кожний вважає як хоче:-)
Особисто Я вважаю що це все ж більше залежить від вільно людства. Зверни увагу на реакцію на закрутки:-) це святе право зберігати їх на балконі:-)
Я жив у різних будинках. І найперше це понятійні рамки власника квартири. В деяких не можна було пояснити чому не можна склити балкон, а в деяких навпаки - навіщо склити балкон. В рибальському лише декілька іпанатів намагалися засклити, в старому фонді не засклили лише малозабезпечені.
Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.
Первый написав:Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.
увы, но нет главное условие успешной демократии именно осознание жесткого и неотвратимого наказания или проще - страх преступить закон чем бы были штаты без копов, стреляющих на поражение при малейшей залупе?
Рыба-сом написав:Справа в першу чергу в держнормах та контролі за їхнім виконанням, а не менталітеті як тут віщають.
Кожний вважає як хоче:-)
Особисто Я вважаю що це все ж більше залежить від вільно людства. Зверни увагу на реакцію на закрутки:-) це святе право зберігати їх на балконі:-)
Я жив у різних будинках. І найперше це понятійні рамки власника квартири. В деяких не можна було пояснити чому не можна склити балкон, а в деяких навпаки - навіщо склити балкон. В рибальському лише декілька іпанатів намагалися засклити, в старому фонді не засклили лише малозабезпечені.
Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.
ЗвернІТЬ увагу на те, що дискусія почалася з обговорення, скажімо так, певних фантазій про поляків Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом