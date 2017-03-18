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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8618861986208621

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:раз уж зашла речь о берлине:

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Да, уж. Лучше любых слов о различиях между нациями.


Еще раз убеждаюсь что жить в таких муровойниках невозможно вне зависимости от точки Евразии

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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:01

  kingkongovets написав:
Первый написав:Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.


увы, но нет
главное условие успешной демократии именно осознание жесткого и неотвратимого наказания
или проще - страх преступить закон
чем бы были штаты без копов, стреляющих на поражение при малейшей залупе?


Приклад штатів дуже цікавий. Якраз менталітет і визначає поведінку, у тому числі з благоустроєм:-)

Не бачив чорних благополучних районів.

В США є поняття плавильного котла.

Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують.
На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна їбашить фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила.
Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не їбашить фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.

У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, їбашу фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.

У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:04

  Первый написав:В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна їбашить фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила.

Правила пишет HOA. Любой подписывающий ипотеку, подписует что с ними согласен. Не подписал - не получил ипотеку.
Протестовать против HOA или пытатся внести какие-то поптавки, даже инициативной группой, невозможно.
Пример- все попытку уговорить HOA сыпать меньше хлоки в бассейн не увенчались успехом, пока не был приглащен сторонний сертифицированный эксперт, который вынес вердикт, что HOA творит фигню. Только после обращения в county администрацию с этой бумажкой, HOA попустилась. А так плевать всем на "решения" людей.

Как-то плаваете в вопросе.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:11

  Понаехал написав:
Еще раз убеждаюсь что жить в таких муровойниках невозможно вне зависимости от точки Евразии


Приветствую. Расскажите, что там в ваших палестинах последнее время с ценами творится? Обвала не ждете?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.


увы, но нет
главное условие успешной демократии именно осознание жесткого и неотвратимого наказания
или проще - страх преступить закон
чем бы были штаты без копов, стреляющих на поражение при малейшей залупе?


Приклад штатів дуже цікавий. Якраз менталітет і визначає поведінку, у тому числі з благоустроєм:-)

Не бачив чорних благополучних районів.

В США є поняття плавильного котла.

Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують.
На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна їбашить фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила.
Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не їбашить фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.

У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, їбашу фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.

У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.


я ж говорил - любой цивилизованный европеец, американец, или даже японец немного пожив в обстановке украинского вильнолюбия и покуизма очень быстро сам становится вильнолюдыною, начинает парковаться на тротуарах, а потом и стеклить балконы
макс не даст соврать, кстати
олсо и украинец, пересекая границу с евросоюзом, моментально превращается в законопослушного европейца
вы слишком переоцениваете т н «менталитет», с ним не рождаются - его прививают и отнюдь не пряником
в совкошлаке с изуродованными фасадами и в домах, схожих по классу с рт, живут люди с одинаковым менталитетом
вы переоцениваете значение менталитета и недооцениваете значение личности в истории
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14

  drevlyanin написав:
  Понаехал написав:
Еще раз убеждаюсь что жить в таких муровойниках невозможно вне зависимости от точки Евразии


Приветствую. Расскажите, что там в ваших палестинах последнее время с ценами творится? Обвала не ждете?

каких палестинах? я вот вообще в Украину прилетел погостить.... жру витамин D3 пачками. Депрессивно, грустно, холодно :(

А в Техасе- все хорошо, стабильно, цены ростут, народ бежит из Калифорнии к нам. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:16

  kingkongovets написав:олсо и украинец, пересекая границу с евросоюзом, моментально превращается в законопослушного европейца

Зображення
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Понаехал написав:
Еще раз убеждаюсь что жить в таких муровойниках невозможно вне зависимости от точки Евразии


Приветствую. Расскажите, что там в ваших палестинах последнее время с ценами творится? Обвала не ждете?
там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:26

  kingkongovets написав:там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место

опять плавают люди... 75% приезжих демократы. среди переезжающих русских менее 2%.
нелегалов в демятки раз больше, чем русских
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Верните кинконговцу седло на велоcипед. Он без него нервный :)
Понаехал
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