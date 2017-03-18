Еще раз убеждаюсь что жить в таких муровойниках невозможно вне зависимости от точки Евразии
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:01
Приклад штатів дуже цікавий. Якраз менталітет і визначає поведінку, у тому числі з благоустроєм:-)
Не бачив чорних благополучних районів.
В США є поняття плавильного котла.
Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують.
На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна їбашить фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила.
Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не їбашить фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.
У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, їбашу фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.
У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:04
Правила пишет HOA. Любой подписывающий ипотеку, подписует что с ними согласен. Не подписал - не получил ипотеку.
Протестовать против HOA или пытатся внести какие-то поптавки, даже инициативной группой, невозможно.
Пример- все попытку уговорить HOA сыпать меньше хлоки в бассейн не увенчались успехом, пока не был приглащен сторонний сертифицированный эксперт, который вынес вердикт, что HOA творит фигню. Только после обращения в county администрацию с этой бумажкой, HOA попустилась. А так плевать всем на "решения" людей.
Как-то плаваете в вопросе....
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:11
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:13
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я ж говорил - любой цивилизованный европеец, американец, или даже японец немного пожив в обстановке украинского вильнолюбия и покуизма очень быстро сам становится вильнолюдыною, начинает парковаться на тротуарах, а потом и стеклить балконы
макс не даст соврать, кстати
олсо и украинец, пересекая границу с евросоюзом, моментально превращается в законопослушного европейца
вы слишком переоцениваете т н «менталитет», с ним не рождаются - его прививают и отнюдь не пряником
в совкошлаке с изуродованными фасадами и в домах, схожих по классу с рт, живут люди с одинаковым менталитетом
вы переоцениваете значение менталитета и недооцениваете значение личности в истории
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 30 вер, 2021 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14
каких палестинах? я вот вообще в Украину прилетел погостить.... жру витамин D3 пачками. Депрессивно, грустно, холодно
А в Техасе- все хорошо, стабильно, цены ростут, народ бежит из Калифорнии к нам.
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:16
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:21
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:26
опять плавают люди... 75% приезжих демократы. среди переезжающих русских менее 2%.
нелегалов в демятки раз больше, чем русских
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Верните кинконговцу седло на велоcипед. Он без него нервный
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