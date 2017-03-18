Додано: Чет 30 вер, 2021 22:13

Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав: Повинен бути попит від людей. Нагайка у вигляді держави чи ук це лише інструмент.



увы, но нет

главное условие успешной демократии именно осознание жесткого и неотвратимого наказания

или проще - страх преступить закон

чем бы были штаты без копов, стреляющих на поражение при малейшей залупе? увы, но нетглавное условие успешной демократии именно осознание жесткого и неотвратимого наказанияили проще - страх преступить закончем бы были штаты без копов, стреляющих на поражение при малейшей залупе?



Приклад штатів дуже цікавий. Якраз менталітет і визначає поведінку, у тому числі з благоустроєм:-)



Не бачив чорних благополучних районів.



В США є поняття плавильного котла.



Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують.

На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна їбашить фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила.

Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не їбашить фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.



У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, їбашу фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.



У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості. Приклад штатів дуже цікавий. Якраз менталітет і визначає поведінку, у тому числі з благоустроєм:-)Не бачив чорних благополучних районів.В США є поняття плавильного котла.Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують.На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна їбашить фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила.Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не їбашить фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, їбашу фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.

я ж говорил - любой цивилизованный европеец, американец, или даже японец немного пожив в обстановке украинского вильнолюбия и покуизма очень быстро сам становится вильнолюдыною, начинает парковаться на тротуарах, а потом и стеклить балконымакс не даст соврать, кстатиолсо и украинец, пересекая границу с евросоюзом, моментально превращается в законопослушного европейцавы слишком переоцениваете т н «менталитет», с ним не рождаются - его прививают и отнюдь не пряникомв совкошлаке с изуродованными фасадами и в домах, схожих по классу с рт, живут люди с одинаковым менталитетомвы переоцениваете значение менталитета и недооцениваете значение личности в истории