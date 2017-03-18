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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8616861786188619

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14

  drevlyanin написав:
  Понаехал написав:
Еще раз убеждаюсь что жить в таких муровойниках невозможно вне зависимости от точки Евразии


Приветствую. Расскажите, что там в ваших палестинах последнее время с ценами творится? Обвала не ждете?

каких палестинах? я вот вообще в Украину прилетел погостить.... жру витамин D3 пачками. Депрессивно, грустно, холодно :(

А в Техасе- все хорошо, стабильно, цены ростут, народ бежит из Калифорнии к нам. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:16

  kingkongovets написав:олсо и украинец, пересекая границу с евросоюзом, моментально превращается в законопослушного европейца

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:mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Понаехал написав:
Еще раз убеждаюсь что жить в таких муровойниках невозможно вне зависимости от точки Евразии


Приветствую. Расскажите, что там в ваших палестинах последнее время с ценами творится? Обвала не ждете?
там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:26

  kingkongovets написав:там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место

опять плавают люди... 75% приезжих демократы. среди переезжающих русских менее 2%.
нелегалов в демятки раз больше, чем русских
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Верните кинконговцу седло на велоcипед. Он без него нервный :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:29

  Понаехал написав:нелегалов в демятки раз больше


Так вы от них сюда приехали передохнуть али на недвижку в Киеве скопили? 8) Отчего депрессия и витамины-нормальная погода, не жарко не холодно. Осенняя пора, очей очарованье.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:40

  drevlyanin написав:
  Понаехал написав:нелегалов в демятки раз больше


Так вы от них сюда приехали передохнуть али на недвижку в Киеве скопили? 8) Отчего депрессия и витамины-нормальная погода, не жарко не холодно. Осенняя пора, очей очарованье.

Я приехал друзей и родственников проведать. Из-за пандемии не прилетал 2 года.
В Киевскую недвигу я с 2013го не вкладываю принципиально. Я на соседней втеке писал, что я предпочитаю инвестировать в Техасскую землю.
Киев осенний я не видел с 2015го года. Он начал навевить уныние на меня. Особенно вызывает уныние то, во что он превратился. Не в таком Киеве я родился и жил. Засилие рагулей меня ужасает. Такого небыло в период с 99го по 09й и 12-13е года когда я тут жил...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:47

  kingkongovets написав:
там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место[/quote]

Ну почему только бухать. Может Понаех так закорешился с реднеками, что вступил в стрелковую ассоциацию да ствол прикупил, дабы было чем в новом доме от непрошенных гостей отбиваться, вот и тренируется все свободное время. Патроны там недорогие.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 30 вер, 2021 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:48

  drevlyanin написав:
Ну почему только бухать. Может Понаех так закорешился с реднеками, что вступил в стрелковую ассоциацию да ствол прикупил, дабы было чем в новом доме от нелегалов отбиваться, вот и тренируется все свободное время. Патроны там недорогие.

что значит может? :) это было сделано еще 2 года назад. реднеки- замечательные ребята. :) а патроны подорожали Ж(
Понаехал
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