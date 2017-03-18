каких палестинах? я вот вообще в Украину прилетел погостить.... жру витамин D3 пачками. Депрессивно, грустно, холодно
А в Техасе- все хорошо, стабильно, цены ростут, народ бежит из Калифорнии к нам.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14
каких палестинах? я вот вообще в Украину прилетел погостить.... жру витамин D3 пачками. Депрессивно, грустно, холодно
А в Техасе- все хорошо, стабильно, цены ростут, народ бежит из Калифорнии к нам.
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:16
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:21
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:26
опять плавают люди... 75% приезжих демократы. среди переезжающих русских менее 2%.
нелегалов в демятки раз больше, чем русских
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Верните кинконговцу седло на велоcипед. Он без него нервный
Додано: Чет 30 вер, 2021 23:29
Додано: Чет 30 вер, 2021 23:40
Я приехал друзей и родственников проведать. Из-за пандемии не прилетал 2 года.
В Киевскую недвигу я с 2013го не вкладываю принципиально. Я на соседней втеке писал, что я предпочитаю инвестировать в Техасскую землю.
Киев осенний я не видел с 2015го года. Он начал навевить уныние на меня. Особенно вызывает уныние то, во что он превратился. Не в таком Киеве я родился и жил. Засилие рагулей меня ужасает. Такого небыло в период с 99го по 09й и 12-13е года когда я тут жил...
Додано: Чет 30 вер, 2021 23:47
там щас бум - трамписты из дем штатов валят, особенно из калифорнии, особенно русская и русскоязычная вата, коей в колбасной эмиграции подавляющее большинство
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место[/quote]
Ну почему только бухать. Может Понаех так закорешился с реднеками, что вступил в стрелковую ассоциацию да ствол прикупил, дабы было чем в новом доме от непрошенных гостей отбиваться, вот и тренируется все свободное время. Патроны там недорогие.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 30 вер, 2021 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 вер, 2021 23:48
что значит может? это было сделано еще 2 года назад. реднеки- замечательные ребята. а патроны подорожали Ж(
Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Real estate prices in Kyiv are soaring
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