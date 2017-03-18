Понаехал написав:В Киевскую недвигу я с 2013го не вкладываю принципиально. Я на соседней втеке писал, что я предпочитаю инвестировать в Техасскую землю.
Киев осенний я не видел с 2015го года. Он начал навевить уныние на меня. Особенно вызывает уныние то, во что он превратился. Не в таком Киеве я родился и жил. Засилие рагулей меня ужасает. Такого небыло в период с 99го по 09й и 12-13е года когда я тут жил...
Ты тьолкам забитым это рассказывай. Я вас тут таких вижу и знаю. Одна радость в жизни - приехать на родину, побрехать и повыпендриваться. А там срань сранью.