Додано: П'ят 01 жов, 2021 04:33

барабашов написав: roberto dark написав: Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне, как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме на Осокорках, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.



https://profirealt.com.ua/flats/view/55464/ Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне, как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме на Осокорках, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоитьК тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

Это не Хаус, а трэшпэздэць

Кто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятно

Если ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена в 8куе за метр абсолютно оправданно

А Киев - это лАндон и пОриж в одном лице

сколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов? Это не Хаус, а трэшпэздэцьКто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятноЕсли ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена вза метр абсолютно оправданноА Киев - это лАндон и пОриж в одном лицесколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов?

Я прошу прощения в очередной раз, как может что угодно в Киеве стоить как новострой бизнес-класса в неплохом районе НЙ?Должна-же быть хоть какая-то градация?Я еще понимаю (хоть как-то) - лакшери в пупе Киева по цене "хруша" в гетто Бронкса или какие-то вариации.И это при ипотеке в 2,75 и ниже.Как такое может быть?Я помню времена, когда такое было. Но потом пришел 2008 год и все расставил по местам. Что сейчас?Не надо мне задавать вопрос - чего я везде тулю НЙ. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.