Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:В Киевскую недвигу я с 2013го не вкладываю принципиально. Я на соседней втеке писал, что я предпочитаю инвестировать в Техасскую землю. Киев осенний я не видел с 2015го года. Он начал навевить уныние на меня. Особенно вызывает уныние то, во что он превратился. Не в таком Киеве я родился и жил. Засилие рагулей меня ужасает. Такого небыло в период с 99го по 09й и 12-13е года когда я тут жил...
Ты тьолкам забитым это рассказывай. Я вас тут таких вижу и знаю. Одна радость в жизни - приехать на родину, побрехать и повыпендриваться. А там срань сранью.
Надо вате показывать основные моменты и цифры таких статей, чтоб меньше тут гадили.
Statistics from the Kyiv city administration show that average available apartment space per resident is about 20 square metres. For comparison, in more developed cities around the world, the average is between 30 and 40 square metres per resident.
With new constructions failing to keep pace with demand, and an already-established lack of available apartments, prices are rising rapidly, with little sign of a downturn on the horizon.
“According to our statistics, from last July to this, the average purchasing price for apartments went up by around 20 per cent,” says Halina Parkhomyuk, director of real estate agency Kniazhiy Dim.
Statistics from lun.ua, a Ukrainian online marketplace for real estate, show a similar trend. It says that the average cost of an apartment in Kyiv in 2020 was 922 US dollars per square metre. Today it is 1,131 US dollars per square metre,a 23 per cent increase.
roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне, как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме на Осокорках, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.
Это не Хаус, а трэшпэздэць Кто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятно Если ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена в 8куе за метр абсолютно оправданно А Киев - это лАндон и пОриж в одном лице сколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов?
Я прошу прощения в очередной раз, как может что угодно в Киеве стоить как новострой бизнес-класса в неплохом районе НЙ? Должна-же быть хоть какая-то градация? Я еще понимаю (хоть как-то) - лакшери в пупе Киева по цене "хруша" в гетто Бронкса или какие-то вариации. И это при ипотеке в 2,75 и ниже. Как такое может быть? Я помню времена, когда такое было. Но потом пришел 2008 год и все расставил по местам. Что сейчас? Не надо мне задавать вопрос - чего я везде тулю НЙ. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Надо вате показывать основные моменты и цифры таких статей, чтоб меньше тут гадили.
Statistics from the Kyiv city administration show that average available apartment space per resident is about 20 square metres. For comparison, in more developed cities [b]around the world, the average is between 30 and 40 square metres per residen
а прапорщикам ФСБ треба розказувати про державу, в якій вони,згідно легенди, проживають. Зокрема, про корупцію, яка є наслідком 350-літньої дружби з московитами:
roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне, как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме на Осокорках, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.
Это не Хаус, а трэшпэздэць Кто такое г0вно по двухе за метр купит - непонятно Если ЭТО действительно стоит 75куе - тогда цена Линдена в 8куе за метр абсолютно оправданно А Киев - это лАндон и пОриж в одном лице сколько же аренда этого трэша на похе стоит? 250 долларов?
Я прошу прощения в очередной раз, как может что угодно в Киеве стоить как новострой бизнес-класса в неплохом районе НЙ? Должна-же быть хоть какая-то градация? Я еще понимаю (хоть как-то) - лакшери в пупе Киева по цене "хруша" в гетто Бронкса или какие-то вариации. И это при ипотеке в 2,75 и ниже. Как такое может быть? Я помню времена, когда такое было. Но потом пришел 2008 год и все расставил по местам. Что сейчас? Не надо мне задавать вопрос - чего я везде тулю НЙ. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Ну так ви ж что-то здаєте по ціні чего-то в ньюйорці. Чим вони гірші?
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 01 жов, 2021 07:33, всього редагувалось 1 раз.