kingkongovets написав: Real estate prices in Kyiv are soaring



https://emerging-europe.com/news/real-e ... -sAf9EpWuc Real estate prices in Kyiv are soaring

ти вирвав цитату із контексту заголовка:... із легким знаком що бульбашка скоро лусне в будь який момент, with little sign of the bubble bursting anytime soon.