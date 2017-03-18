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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8618861986208621

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:24

  Рыба-сом написав:..
Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом :(

Ось пару прекрасних прикладів:..

я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы.
сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта.
Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:40

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом :(

Ось пару прекрасних прикладів:..

я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы.
сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта.
Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства.

Я Вам очень просто расскажу, почему так: это ("сервантные окна") и тростник/панели с внутренней стороны заграждения балкона - это максимум, который позволяет местное законодательство. В "модных ЖК" ещё более "фашистские" требования :mrgreen:
А примеры эти прекрасно показывают, что без реконструкции панельки там тоже выглядят как мрачные облезшие бетонные коробки, а не то благолепие, что мы видели на фото фром Берлин. Пусть и без "балконного шика" и кондеев (их "на улицу" банально запрещено вешать - сугубо во внутренний двор или спрятанными где-то внутри балкона). Аналогично и латочное утепление.
Но отметьте перманентные ржавые параболические антенны - это можно, и вешать их "менталитет" почему-то не мешает 8)
Ну и забитые разным хламом балконы туда же:
17 Vašátkova
https://maps.app.goo.gl/HLsGvWCQqr2dfSL86

ЗЫ вместе с тем, нужно признать, что даже нереконструированные панельки в лучшем состоянии, чем отечественные: нет следов от разлитой по стенам во время ремонта крыши смолы, швы между плитами по фасаду не залеплены какой-то лентой с дегтярной замазкой и прочее.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:05

  Frant написав:Що це за інтелехтуал???
ККЦ власною персоною???
Який розумний погляд!

Это достаточно яркий персонаж от Алексея Балабанова. Пример "законопослушного" украинца который "изменился" когда уехал. Но играл самого себя :)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:10

  remark написав:Frant
Це бандерівець з фільму:
https://youtu.be/31YGEval4tU?t=180

Тут дело не в бандеровец\не бандеровец. Тут дело что "мутные ребята", играли сами себя. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:11

, with little sign of the bubble bursting anytime soon.

ти вирвав цитату із контексту заголовка:
... із легким знаком що бульбашка скоро лусне в будь який момент
  kingkongovets написав:Real estate prices in Kyiv are soaring

https://emerging-europe.com/news/real-e ... -sAf9EpWuc


, with little sign of the bubble bursting anytime soon.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:45

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Real estate prices in Kyiv are soaring

https://emerging-europe.com/news/real-e ... -sAf9EpWuc

Автор статьи на подтанцовке у застройщиков


Так автор статьи реально ни одной цифры от себя не привел :mrgreen: Все, что произвучало, озвучено нашими рылами, что и сподвигло написать эту эмейзинг-статью

  airmax78 написав: Сядет в лужу вместе с местными сотрудниками ОП в течение 11 месяцев (или больше - прогноз динамический).


Да, Максим, прогноз динамический. Захочу - поменяю. Но сегодня только день-1. До нового года еще понаблюдаю
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

накал борьбы нарастает:

Киевская администрация решила приставить муниципальную охрану к инспекторам по парковке после того, как одного из них жестоко избили на Печерске.

https://kyivpastfuture.com.ua/ru/kyevsk ... gCLBsTC5zY
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:02

  kingkongovets написав:накал борьбы нарастает:
..

вильнолюдын нереально много, это неравный бой
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