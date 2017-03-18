Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:.. Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом
Ось пару прекрасних прикладів:..
я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы. сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта. Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства.
Рыба-сом написав:.. Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом
Ось пару прекрасних прикладів:..
я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы. сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта. Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства.
Я Вам очень просто расскажу, почему так: это ("сервантные окна") и тростник/панели с внутренней стороны заграждения балкона - это максимум, который позволяет местное законодательство. В "модных ЖК" ещё более "фашистские" требования А примеры эти прекрасно показывают, что без реконструкции панельки там тоже выглядят как мрачные облезшие бетонные коробки, а не то благолепие, что мы видели на фото фром Берлин. Пусть и без "балконного шика" и кондеев (их "на улицу" банально запрещено вешать - сугубо во внутренний двор или спрятанными где-то внутри балкона). Аналогично и латочное утепление. Но отметьте перманентные ржавые параболические антенны - это можно, и вешать их "менталитет" почему-то не мешает Ну и забитые разным хламом балконы туда же: 17 Vašátkova https://maps.app.goo.gl/HLsGvWCQqr2dfSL86
ЗЫ вместе с тем, нужно признать, что даже нереконструированные панельки в лучшем состоянии, чем отечественные: нет следов от разлитой по стенам во время ремонта крыши смолы, швы между плитами по фасаду не залеплены какой-то лентой с дегтярной замазкой и прочее.
Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують. На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна робити фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила. Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не робити фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.
У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.
У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.
мне кажется все зависит от застройщика и УК. Посмотрите Парк Таун в Буче - все идеально на фасадах. Стеклить - запрет, кондей- только на балконе/лоджии (внутри!