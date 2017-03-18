Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:40

sequence написав: Рыба-сом написав: ..

Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом



Ось пару прекрасних прикладів:.. ..Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетомОсь пару прекрасних прикладів:..

я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы.

сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта.

Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства. я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы.сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта.Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства.

Я Вам очень просто расскажу, почему так: это ("сервантные окна") и тростник/панели сстороны заграждения балкона - это максимум, который позволяет местное законодательство. В "модных ЖК" ещё более "фашистские" требованияА примеры эти прекрасно показывают, что без реконструкции панельки там тоже выглядят как мрачные облезшие бетонные коробки, а не то благолепие, что мы видели на фото фром Берлин. Пусть и без "балконного шика" и кондеев (их "на улицу" банально запрещено вешать - сугубо во внутренний двор или спрятанными где-то внутри балкона). Аналогично и латочное утепление.Но отметьте перманентные ржавые параболические антенны - это можно, и вешать их "менталитет" почему-то не мешаетНу и забитые разным хламом балконы туда же:17 VašátkovaЗЫ вместе с тем, нужно признать, что даже нереконструированные панельки в лучшем состоянии, чем отечественные: нет следов от разлитой по стенам во время ремонта крыши смолы, швы между плитами по фасаду не залеплены какой-то лентой с дегтярной замазкой и прочее.