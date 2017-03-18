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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8619862086218622>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:24

  Рыба-сом написав:..
Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом :(

Ось пару прекрасних прикладів:..

я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы.
сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта.
Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:40

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Виявилось, що ІРЛ у них, як і у чехів, досить високий попит на скління балконів. Такі от справи з менталітетом :(

Ось пару прекрасних прикладів:..

я не могу объяснить почему, но как-то даже стеклят там одинаково, создавая видимость "так и надо" - не стеклопакеты разнотипные, а раздвижные окна, что не создают видимость бойницы.
сравнение с троэщыной неуместное - там убогое остекление прекрасно совмещается с торчащими где можно кондерами и клаптыкамы разноцветного пенопласта.
Троэщыну (да и вообще старый фонд) можно сравнить разве что с Hundertwasserhaus в Вене, но там это памятник искусства.

Я Вам очень просто расскажу, почему так: это ("сервантные окна") и тростник/панели с внутренней стороны заграждения балкона - это максимум, который позволяет местное законодательство. В "модных ЖК" ещё более "фашистские" требования :mrgreen:
А примеры эти прекрасно показывают, что без реконструкции панельки там тоже выглядят как мрачные облезшие бетонные коробки, а не то благолепие, что мы видели на фото фром Берлин. Пусть и без "балконного шика" и кондеев (их "на улицу" банально запрещено вешать - сугубо во внутренний двор или спрятанными где-то внутри балкона). Аналогично и латочное утепление.
Но отметьте перманентные ржавые параболические антенны - это можно, и вешать их "менталитет" почему-то не мешает 8)
Ну и забитые разным хламом балконы туда же:
17 Vašátkova
https://maps.app.goo.gl/HLsGvWCQqr2dfSL86

ЗЫ вместе с тем, нужно признать, что даже нереконструированные панельки в лучшем состоянии, чем отечественные: нет следов от разлитой по стенам во время ремонта крыши смолы, швы между плитами по фасаду не залеплены какой-то лентой с дегтярной замазкой и прочее.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:05

  Frant написав:Що це за інтелехтуал???
ККЦ власною персоною???
Який розумний погляд!

Это достаточно яркий персонаж от Алексея Балабанова. Пример "законопослушного" украинца который "изменился" когда уехал. Но играл самого себя :)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:10

  remark написав:Frant
Це бандерівець з фільму:
https://youtu.be/31YGEval4tU?t=180

Тут дело не в бандеровец\не бандеровец. Тут дело что "мутные ребята", играли сами себя. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:11

, with little sign of the bubble bursting anytime soon.

ти вирвав цитату із контексту заголовка:
... із легким знаком що бульбашка скоро лусне в будь який момент
  kingkongovets написав:Real estate prices in Kyiv are soaring

https://emerging-europe.com/news/real-e ... -sAf9EpWuc


, with little sign of the bubble bursting anytime soon.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:45

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Real estate prices in Kyiv are soaring

https://emerging-europe.com/news/real-e ... -sAf9EpWuc

Автор статьи на подтанцовке у застройщиков


Так автор статьи реально ни одной цифры от себя не привел :mrgreen: Все, что произвучало, озвучено нашими рылами, что и сподвигло написать эту эмейзинг-статью

  airmax78 написав: Сядет в лужу вместе с местными сотрудниками ОП в течение 11 месяцев (или больше - прогноз динамический).


Да, Максим, прогноз динамический. Захочу - поменяю. Но сегодня только день-1. До нового года еще понаблюдаю
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

накал борьбы нарастает:

Киевская администрация решила приставить муниципальную охрану к инспекторам по парковке после того, как одного из них жестоко избили на Печерске.

https://kyivpastfuture.com.ua/ru/kyevsk ... gCLBsTC5zY
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:02

  kingkongovets написав:накал борьбы нарастает:
..

вильнолюдын нереально много, это неравный бой
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:В США є поняття плавильного котла.

Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують.
На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна робити фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила.
Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не робити фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.

У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.

У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.
мне кажется все зависит от застройщика и УК.
Посмотрите Парк Таун в Буче - все идеально на фасадах. Стеклить - запрет, кондей- только на балконе/лоджии (внутри!


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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав: Сядет в лужу вместе с местными сотрудниками ОП в течение 11 месяцев (или больше - прогноз динамический).


Да, Максим, прогноз динамический. Захочу - поменяю.

Не выбивай почву из под ног у тех, кто поверил в твой прогноз.
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