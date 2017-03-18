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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8619862086218622

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:28

  5396669 написав:
Первый написав:В США є поняття плавильного котла.

Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують.
На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна робити фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила.
Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не робити фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.

У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.

У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.
мне кажется все зависит от застройщика и УК.
Посмотрите Парк Таун в Буче - все идеально на фасадах. Стеклить - запрет, кондей- только на балконе/лоджии (внутри!


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

дивний такий плавильний котел, із гетто і престижними районами, і 50 штатами, які фактично як окрема держава, щось як ЄС, єдина валюта, але без єдиного громадянства.

Китайців там переплавило, або іспаномовних, чи афроамериканців ....
Як на мене вна Українї більш "плавильний котел" чи Первого в США.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:32

Як довго продовжиться зростання цін КРЖН?

Укро-їліта скаржиться, що інженери,фізики, математики, хіміки - масово емігрують з цієї території.
Типу, дефіцит робочої сили????
При тому, що в державі колосальний надлишок кваліфікованої і висококваліфікованої робочої сили.

Питання лише одне:"Платити більше не пробували????"

https://censor.net/ru/news/3291465/prob ... igratsieyi
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:06

  Frant написав:Як довго продовжиться зростання цін КРЖН?

Укро-їліта скаржиться, що інженери,фізики, математики, хіміки - масово емігрують з цієї території.
Типу, дефіцит робочої сили????
При тому, що в державі колосальний надлишок кваліфікованої і висококваліфікованої робочої сили.

Питання лише одне:"Платити більше не пробували????"

https://censor.net/ru/news/3291465/prob ... igratsieyi

навіщо, якщо є "терпили" від часів СРСР, а молодь на чухню совкмоенеджмента не сильно і ведеться
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:26

  flyman написав:
  Frant написав:Як довго продовжиться зростання цін КРЖН?

Укро-їліта скаржиться, що інженери,фізики, математики, хіміки - масово емігрують з цієї території.
Типу, дефіцит робочої сили????
При тому, що в державі колосальний надлишок кваліфікованої і висококваліфікованої робочої сили.

Питання лише одне:"Платити більше не пробували????"

https://censor.net/ru/news/3291465/prob ... igratsieyi

навіщо, якщо є "терпили" від часів СРСР, а молодь на чухню совкмоенеджмента не сильно і ведеться

Не всі можуть сидіти безробітними в бучанських напівпідвалах чи крутити хвости коровам в Тернопільській області.
Є розумні люди, з технічною освітою - що їм тут робити?

___
Як ситуація з оточенням Києва кавалірками і дерев'яними хатами?
Багато купив за поточний рік?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 жов, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Львівський суд визнав електросамокати транспортним засобом та заборонив їздити тротуарами

https://bzh.life/ua/gorod/lvivskij-sud- ... 54VRLCp-dI
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:Не всі можуть сидіти безробітними в бучанських напівпідвалах чи крутити хвости коровам в Тернопільській області.
Є розумні люди, з технічною освітою - що їм тут робити?


то же, шо и безработным из бучанских подвалов - бухать и флудить на финансовых форумах, епт
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