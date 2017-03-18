Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вони настільки різні по менталітету, що якби не реалізовували ідею плавильного котла то США вже давно б закінчилися. І дії поліції саме це підтверджують. На все повинен бути запит. Прикладів тьма. В тих же штатах, в районах мешканці самі визначають можна чи не можна робити фасад. Стригти чи не стригти траву. Вони пишуть правила. Держава це люди. Люди виконують правила лише тоді, коли їх сприймають. Нав’язані правила - мертві правила. Запит у людей на щось можна формувати. Але це десятки років. У нас є правила не робити фасад. І шо? Почитайте форум. Більшість вважає це правило неправильним.
У знайомих нежитлове. Будинок економ сегмент на етапі введення, але вже можна робити ремонти. Власникам не можна пояснити щоб хочаб склили по одній схемі. На 500 квартир лише декілька чоловік підтримали. Решта - це моя власність, фасад як хочу, представник УК борсався, але сказав що проти волі всіх вони не готові йти.
У тій же файна тауні скління балкону не сприймається мешканцями і УК лише інструмент для роз’яснення деяким упоротим позиції більшості.
мне кажется все зависит от застройщика и УК. Посмотрите Парк Таун в Буче - все идеально на фасадах. Стеклить - запрет, кондей- только на балконе/лоджии (внутри!
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дивний такий плавильний котел, із гетто і престижними районами, і 50 штатами, які фактично як окрема держава, щось як ЄС, єдина валюта, але без єдиного громадянства.
Китайців там переплавило, або іспаномовних, чи афроамериканців .... Як на мене вна Українї більш "плавильний котел" чи Первого в США.
Укро-їліта скаржиться, що інженери,фізики, математики, хіміки - масово емігрують з цієї території. Типу, дефіцит робочої сили???? При тому, що в державі колосальний надлишок кваліфікованої і висококваліфікованої робочої сили.
Питання лише одне:"Платити більше не пробували????"
Frant написав:Як довго продовжиться зростання цін КРЖН?
Укро-їліта скаржиться, що інженери,фізики, математики, хіміки - масово емігрують з цієї території. Типу, дефіцит робочої сили???? При тому, що в державі колосальний надлишок кваліфікованої і висококваліфікованої робочої сили.
Питання лише одне:"Платити більше не пробували????"
Frant написав:Як довго продовжиться зростання цін КРЖН?
Укро-їліта скаржиться, що інженери,фізики, математики, хіміки - масово емігрують з цієї території. Типу, дефіцит робочої сили???? При тому, що в державі колосальний надлишок кваліфікованої і висококваліфікованої робочої сили.
Питання лише одне:"Платити більше не пробували????"