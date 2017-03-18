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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8619862086218622

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:18

  kingkongovets написав:Львівський суд визнав електросамокати транспортним засобом та заборонив їздити тротуарами

https://bzh.life/ua/gorod/lvivskij-sud- ... 54VRLCp-dI

а що суд вже ПДР затверджує?
так Печерьским судом можна багато чого вирішити, що курка, це велика рогата худоба, а корупціонер порядна людина, і що?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чуть подробнее о разборках в осбб на гс 12е, о которых ранее упоминал хьюм
Зображення

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 49204/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:08

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Є розумні люди, з технічною освітою - що їм тут робити?

___
Як ситуація з оточенням Києва кавалірками і дерев'яними хатами?
Багато купив за поточний рік?

ні, чекаю:
1. коли пустять на ремонти, ось-ось, мало бути ще літом, але ще тільки врізають міську каналізацію
2. поки що не бачу варіантів, як на мене дорого, може в Тернополі тре бомбер прогнати, може що цікаве появилося.
3. розумні люди, при бажанні, можуть перекваліфікуватися із "нікому непотрібного " інженера механіка в інженера програміста, або врезеточника/плиточника.

"Інженер", ти вже перекваліфікувався в плиточника?
А в пастухи - не хочеш?
В селах Житомирщини і Чернігівщини - катастрофічно не вистачає пастухів!
______
В бучанському підвалі - ремонт вже закінчений?
Можна запускати квартирантів???

можна, але спочатку тре зробити ремонт в кавалірці біля майбутньої ст.м.Крейсера Аврори
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:55

  flyman написав:
  kingkongovets написав:Львівський суд визнав електросамокати транспортним засобом та заборонив їздити тротуарами

https://bzh.life/ua/gorod/lvivskij-sud- ... 54VRLCp-dI

а що суд вже ПДР затверджує?
так Печерьским судом можна багато чого вирішити, що курка, це велика рогата худоба, а корупціонер порядна людина, і що?

Украинский суд может отменить что угодно от конституции до законов гравитации. По части тротуаров согласен самокатам там не место. По тротуарам езжу медленно (10-12 км/ч) но люди не смотрят куда идут и постоянно норовят прыгнуть под колеса. Для баланса я бы ещё запретил пользоваться смартфонами на улице.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:26

  flyman написав:
  Frant написав:
  Frant написав:Є розумні люди, з технічною освітою - що їм тут робити?

___
Як ситуація з оточенням Києва кавалірками і дерев'яними хатами?
Багато купив за поточний рік?


"Інженер", ти вже перекваліфікувався в плиточника?
А в пастухи - не хочеш?
В селах Житомирщини і Чернігівщини - катастрофічно не вистачає пастухів!
______
В бучанському підвалі - ремонт вже закінчений?
Можна запускати квартирантів???

можна, але спочатку тре зробити ремонт в кавалірці біля майбутньої ст.м.Крейсера Аврори


Може, варто працевлаштуватись, доки прориють тунель до крейсера Аврори? На це може піти 20-30 років.

Пастухи в Україні - вельми дефіцитна професія! Попит шалений, усюди! КАжуть, ЗП до 1000 дол/міс! Не те що в інженерів чи фізиків-хіміків!
Чому би тобі не спробувати пастушити? І житла дармового повно в селах!
Живи - не хочу!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:40

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:
"Інженер", ти вже перекваліфікувався в плиточника?
А в пастухи - не хочеш?
В селах Житомирщини і Чернігівщини - катастрофічно не вистачає пастухів!
______
В бучанському підвалі - ремонт вже закінчений?
Можна запускати квартирантів???

можна, але спочатку тре зробити ремонт в кавалірці біля майбутньої ст.м.Крейсера Аврори


Може, варто працевлаштуватись, доки прориють тунель до крейсера Аврори? На це може піти 20-30 років.

Пастухи в Україні - вельми дефіцитна професія! Попит шалений, усюди! Чому би тобі не спробувати? Ів житла дармового повно в селах!
Живи - не хочу!

навіщо, якщо я майже пенсіонер за богатством, пишуть, що 3000 грн деподоходу має вистачати:
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html
а ще як піде оренда з кавалірок, то взагалі буде жир!

а ще як цоколь здам під комерцію, то переселюся в ТТ чи де там зараз наймодніші МОПи і найконцептуальніший овноблок з плінтусом прихованого монтажу?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:44

flyman сколько вы тратите в месяц на еду и транспорт? Не удивлюсь если ноль. Тогда с доходом 100 уе можно выходить на пенсию по богатству, хватит ещё на женщин и путешествия.
vitaliian
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