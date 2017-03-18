Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Є розумні люди, з технічною освітою - що їм тут робити?
___ Як ситуація з оточенням Києва кавалірками і дерев'яними хатами? Багато купив за поточний рік?
ні, чекаю: 1. коли пустять на ремонти, ось-ось, мало бути ще літом, але ще тільки врізають міську каналізацію 2. поки що не бачу варіантів, як на мене дорого, може в Тернополі тре бомбер прогнати, може що цікаве появилося. 3. розумні люди, при бажанні, можуть перекваліфікуватися із "нікому непотрібного " інженера механіка в інженера програміста, або врезеточника/плиточника.
"Інженер", ти вже перекваліфікувався в плиточника? А в пастухи - не хочеш? В селах Житомирщини і Чернігівщини - катастрофічно не вистачає пастухів! ______ В бучанському підвалі - ремонт вже закінчений? Можна запускати квартирантів???
можна, але спочатку тре зробити ремонт в кавалірці біля майбутньої ст.м.Крейсера Аврори
а що суд вже ПДР затверджує? так Печерьским судом можна багато чого вирішити, що курка, це велика рогата худоба, а корупціонер порядна людина, і що?
Украинский суд может отменить что угодно от конституции до законов гравитации. По части тротуаров согласен самокатам там не место. По тротуарам езжу медленно (10-12 км/ч) но люди не смотрят куда идут и постоянно норовят прыгнуть под колеса. Для баланса я бы ещё запретил пользоваться смартфонами на улице.
Frant написав:Є розумні люди, з технічною освітою - що їм тут робити?
___ Як ситуація з оточенням Києва кавалірками і дерев'яними хатами? Багато купив за поточний рік?
"Інженер", ти вже перекваліфікувався в плиточника? А в пастухи - не хочеш? В селах Житомирщини і Чернігівщини - катастрофічно не вистачає пастухів! ______ В бучанському підвалі - ремонт вже закінчений? Можна запускати квартирантів???
можна, але спочатку тре зробити ремонт в кавалірці біля майбутньої ст.м.Крейсера Аврори
Може, варто працевлаштуватись, доки прориють тунель до крейсера Аврори? На це може піти 20-30 років.
Пастухи в Україні - вельми дефіцитна професія! Попит шалений, усюди! КАжуть, ЗП до 1000 дол/міс! Не те що в інженерів чи фізиків-хіміків! Чому би тобі не спробувати пастушити? І житла дармового повно в селах! Живи - не хочу!
Frant написав: "Інженер", ти вже перекваліфікувався в плиточника? А в пастухи - не хочеш? В селах Житомирщини і Чернігівщини - катастрофічно не вистачає пастухів! ______ В бучанському підвалі - ремонт вже закінчений? Можна запускати квартирантів???
можна, але спочатку тре зробити ремонт в кавалірці біля майбутньої ст.м.Крейсера Аврори
Може, варто працевлаштуватись, доки прориють тунель до крейсера Аврори? На це може піти 20-30 років.
Пастухи в Україні - вельми дефіцитна професія! Попит шалений, усюди! Чому би тобі не спробувати? Ів житла дармового повно в селах! Живи - не хочу!