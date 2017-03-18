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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8620862186228623

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:22

  vitaliian написав:flyman сколько вы тратите в месяц на еду и транспорт? Не удивлюсь если ноль. Тогда с доходом 100 уе можно выходить на пенсию по богатству, хватит ещё на женщин и путешествия.

На транспор зараз мало, так як працюю віддалено.
На їду десь біля 70 - 100 грн. в день. Буває, що можу закупитися по акції чим, напр. кавою або олією, тоді трохи більше, або перед вихідними.
А на вихідних, буває, що лише витрати на квитки на електричку.
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю.
Якщо без напряга (не шукати/чекати акційні товари, напр., не відмовитися від алкоголя), то трохи більше.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:24

  vitaliian написав:flyman таких кейсов миллион. Если запереть в шкафу женщину и собаку кто будет больше рад увидеть хозяина? Мужику жаловаться не к лицу. Даже если нет денег на сигареты.

Я не про жаловаться, а про те що ти домоги, від жінок, як правило, не дочекаєшся, хіба від жалості поможуть.

Я тобі поміг з тим і тим, тепер хочу щоб ти мені помогла з цим і цим - таке не проходить. Баба падає на мороз, а бо "ти ж мужик", а яжемать.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:27

flyman тогда ловить лайфхак вместо кафе приглашайте девушку в антикафе, заплатили 120 гривен, чай, кофе печеньки бесплатно, за полчаса можно в настолку сыграть или посидеть в интернете, а если повезёт попасть на какой то мастер класс то пообщаться и впечатления получить.

По жизни помочь могут только родители. У остальных людей свои семьи и проблемы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уже переуступают в варшавском 2. говорят дешевле,чем в оп. Можно записать в хроники парапланирование. 42 метра за 51 куе, сдача в 23 году.))
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:43

Модерация присутствует на форуме???

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman таких кейсов миллион. Если запереть в шкафу женщину и собаку кто будет больше рад увидеть хозяина? Мужику жаловаться не к лицу. Даже если нет денег на сигареты.

Я не про жаловаться, а про те що ти домоги, від жінок, як правило, не дочекаєшся, хіба від жалості поможуть.

Я тобі поміг з тим і тим, тепер хочу щоб ти мені помогла з цим і цим - таке не проходить. Баба падає на мороз, а бо "ти ж мужик", а яжемать.

деффачки, идите на...кидстафф сопли размазывать
заипали реально!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:45

  hume написав:Уже переуступают в варшавском 2. говорят дешевле,чем в оп. Можно записать в хроники парапланирование. 42 метра за 51 куе, сдача в 23 году.))

сколько стоило на МХЗ?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:08

Станок работает. Деньги будут точно. Много. Но вырастут и цены. На всё.
Сегодня палата представителей голосует по инфраструктурному проекту. Пелоси пообещала успех. Сейчас горячо обсуждают его размер. Дебаты пока в широком диапазоне $1,5 - $3,5 триллиона. 8)
Я желаю ждунам и обвалистам мужества. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю

Головне питання - нащо. Якийсь челенж аскетів, чи що
Faceless
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