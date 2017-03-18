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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:22
vitaliian написав:flyman
сколько вы тратите в месяц на еду и транспорт? Не удивлюсь если ноль. Тогда с доходом 100 уе можно выходить на пенсию по богатству, хватит ещё на женщин и путешествия.
На транспор зараз мало, так як працюю віддалено.
На їду десь біля 70 - 100 грн. в день. Буває, що можу закупитися по акції чим, напр. кавою або олією, тоді трохи більше, або перед вихідними.
А на вихідних, буває, що лише витрати на квитки на електричку.
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю.
Якщо без напряга (не шукати/чекати акційні товари, напр., не відмовитися від алкоголя), то трохи більше.
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flyman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:24
vitaliian написав:flyman
таких кейсов миллион. Если запереть в шкафу женщину и собаку кто будет больше рад увидеть хозяина? Мужику жаловаться не к лицу. Даже если нет денег на сигареты.
Я не про жаловаться, а про те що ти домоги, від жінок, як правило, не дочекаєшся, хіба від жалості поможуть.
Я тобі поміг з тим і тим, тепер хочу щоб ти мені помогла з цим і цим - таке не проходить. Баба падає на мороз, а бо "ти ж мужик", а яжемать.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:27
flyman тогда ловить лайфхак вместо кафе приглашайте девушку в антикафе, заплатили 120 гривен, чай, кофе печеньки бесплатно, за полчаса можно в настолку сыграть или посидеть в интернете, а если повезёт попасть на какой то мастер класс то пообщаться и впечатления получить.
По жизни помочь могут только родители. У остальных людей свои семьи и проблемы.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:40
Уже переуступают в варшавском 2. говорят дешевле,чем в оп. Можно записать в хроники парапланирование. 42 метра за 51 куе, сдача в 23 году.))
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hume
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:43
flyman написав: vitaliian написав:flyman
таких кейсов миллион. Если запереть в шкафу женщину и собаку кто будет больше рад увидеть хозяина? Мужику жаловаться не к лицу. Даже если нет денег на сигареты.
Я не про жаловаться, а про те що ти домоги, від жінок, як правило, не дочекаєшся, хіба від жалості поможуть.
Я тобі поміг з тим і тим, тепер хочу щоб ти мені помогла з цим і цим - таке не проходить. Баба падає на мороз, а бо "ти ж мужик", а яжемать.
деффачки, идите на...кидстафф сопли размазывать
заипали реально!
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:45
hume написав:
Уже переуступают в варшавском 2. говорят дешевле,чем в оп. Можно записать в хроники парапланирование. 42 метра за 51 куе, сдача в 23 году.))
сколько стоило на МХЗ?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:03
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flyman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:08
Станок работает. Деньги будут точно. Много. Но вырастут и цены. На всё.
Сегодня палата представителей голосует по инфраструктурному проекту. Пелоси пообещала успех. Сейчас горячо обсуждают его размер. Дебаты пока в широком диапазоне $1,5 - $3,5 триллиона.
Я желаю ждунам и обвалистам мужества.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:13
flyman написав:
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю
Головне питання - нащо. Якийсь челенж аскетів, чи що
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Faceless
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:19
Faceless написав: flyman написав:
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю
Головне питання - нащо. Якийсь челенж аскетів, чи що
то хвора людина
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