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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:21
flyman
Охри давно уже персона нон-грата на этом форуме
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:22
kingkongovets написав: Faceless написав: flyman написав:
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю
Головне питання - нащо. Якийсь челенж аскетів, чи що
то хвора людина
лично мне непонятно зачем вы постоянно кормите тролля?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:28
quote="5307203:Прохожий"
=====
kingkongovets написав: Faceless написав: flyman написав:
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю
Головне питання - нащо. Якийсь челенж аскетів, чи що
то хвора людина
лично мне непонятно зачем вы постоянно кормите тролля?
=====
не зрозуміло, чому іде постійна травля учасників форуму?
мене, віталіана, зрадіо?
менталітет? от тому не Берлін тут, а обісцяний Київ
хамство на форумі норма
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 01 жов, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:55
flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:57
airmax78 написав:flyman
Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
"Экая глыба, экий человечище"
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:59
airmax78 написав:flyman
Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля
дивує чому на форумі панує хамство, а потім дивуються, чому вільнолюдь паркується де хоче і портить фасади.
Почали б з себе, як радять хами іншим.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:04
pesikot написав: airmax78 написав:flyman
Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
"Экая глыба, экий человечище"
Все простіше.
У людини немає бабла.
Навіть на безбалконну "гостінку" на проспекті Науки чи Троєщині
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:04
flyman написав: airmax78 написав:flyman
Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля
Окружон, но остались такие мелочи, как сделать ремонт и сдать в аренду
Мелочи
Мух, сколько лет прошло с приобретения тобой этого всего неликвида ?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:06
flyman написав: airmax78 написав:flyman
Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля
Нам можна здаватись?
Раз ти вщент оточив Києв напівпідвалами)))
А гроші на ремонт можна легко заробити. Пастухом у села Вінницької області. Туди електричка ходить, до речі. ШРТ туди, ШРТ сюди. Можна вахтовим методом.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:11
kingkongovets написав:
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ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место
Кстати, был арендатор ойти. Работал в Лондоне, Берлине, и ещё паре небольших городов Западной Европы а потом и до Техаса добрался. Так вот после окончания контракта уносил ноги назад в загнивающую Европу на меньшую ставку. Коротко - "редкостное село".
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