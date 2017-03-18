RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86228623862486258626>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:21

flyman
Охри давно уже персона нон-грата на этом форуме
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6122
З нами з: 31.08.09
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:22

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  flyman написав:в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю

Головне питання - нащо. Якийсь челенж аскетів, чи що
то хвора людина

лично мне непонятно зачем вы постоянно кормите тролля? :evil:
Прохожий
 
Повідомлень: 12417
З нами з: 05.06.13
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:28

quote="5307203:Прохожий"
=====
  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  flyman написав:в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю

Головне питання - нащо. Якийсь челенж аскетів, чи що
то хвора людина

лично мне непонятно зачем вы постоянно кормите тролля? :evil:
=====
не зрозуміло, чому іде постійна травля учасників форуму?
мене, віталіана, зрадіо?
менталітет? от тому не Берлін тут, а обісцяний Київ

хамство на форумі норма
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 жов, 2021 17:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26075
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
airmax78
 
Повідомлень: 39671
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:57

  airmax78 написав:flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.

"Экая глыба, экий человечище" :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6122
З нами з: 31.08.09
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:59

  airmax78 написав:flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.

так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля

дивує чому на форумі панує хамство, а потім дивуються, чому вільнолюдь паркується де хоче і портить фасади.

Почали б з себе, як радять хами іншим.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26075
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:04

  pesikot написав:
  airmax78 написав:flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.

"Экая глыба, экий человечище" :)

Все простіше.
У людини немає бабла.
Навіть на безбалконну "гостінку" на проспекті Науки чи Троєщині
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22317
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:04

  flyman написав:
  airmax78 написав:flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.

так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля

Окружон, но остались такие мелочи, как сделать ремонт и сдать в аренду
Мелочи :)

Мух, сколько лет прошло с приобретения тобой этого всего неликвида ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6122
З нами з: 31.08.09
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:06

  flyman написав:
  airmax78 написав:flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.

так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля


Нам можна здаватись?
Раз ти вщент оточив Києв напівпідвалами)))
А гроші на ремонт можна легко заробити. Пастухом у села Вінницької області. Туди електричка ходить, до речі. ШРТ туди, ШРТ сюди. Можна вахтовим методом.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22317
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:11

  kingkongovets написав:[
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место

Кстати, был арендатор ойти. Работал в Лондоне, Берлине, и ещё паре небольших городов Западной Европы а потом и до Техаса добрался. Так вот после окончания контракта уносил ноги назад в загнивающую Европу на меньшую ставку. Коротко - "редкостное село".
hume
 
Повідомлень: 8254
З нами з: 27.12.12
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 86228623862486258626>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2146, 2147, 2148
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21475 3930545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 17:56
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
675 339807
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 19:40
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49855
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34256)
01.10.2021 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.