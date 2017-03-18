RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8623862486258626>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:15

  pesikot написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:flyman Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.

так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля

Окружон, но остались такие мелочи, как сделать ремонт и сдать в аренду
Мелочи :)

Мух, сколько лет прошло с приобретения тобой этого всего неликвида ?

на синій гілці ШРТ рік, на зеленій гілці ШРТ скоро буде два,
така дрібниця як ремонт не стартує тому, що забудовник підключає центральну каналізацію і після цього дозволить робити ремонти.

Але в чому проблема, по прикидам растішок параплан від МХЗ дав від 2Х до 3Х, а не 0,01% на депозиті в Приваті

до речі,
ще одна причина, чому тут мало пишуть, хто де взяв нерухомість - будуть обсирати від душі.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 жов, 2021 18:29, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26075
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:23

  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
hume
 
Повідомлень: 8254
З нами з: 27.12.12
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:26

  hume написав:
  kingkongovets написав:[
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место

Кстати, был арендатор ойти. Работал в Лондоне, Берлине, и ещё паре небольших городов Западной Европы а потом и до Техаса добрался. Так вот после окончания контракта уносил ноги назад в загнивающую Европу на меньшую ставку. Коротко - "редкостное село".

wlb: ворк-лайф-баланс

але гури КРЖН вважають, що бабло понад усе:
"в кого неме мільярда - може йти в ж.." (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26075
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:27

  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.

а доходи?
а іпотека?
а соціальна захищеність?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26075
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:27

Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить ставки по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи партии Слуга народа.

"Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И – для всех", — уточнил Шмыгаль.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10226
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:31

  Libo написав:Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить ставки по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи партии Слуга народа.

"Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И – для всех", — уточнил Шмыгаль.

Наивняк
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6122
З нами з: 31.08.09
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:33

  kingkongovets написав:накал борьбы нарастает:

Киевская администрация решила приставить муниципальную охрану к инспекторам по парковке после того, как одного из них жестоко избили на Печерске.

https://kyivpastfuture.com.ua/ru/kyevsk ... gCLBsTC5zY

Усов отметил, что это не первое подобное нападение. По его словам, «инспекторов по парковке запугивают и атакуют почти каждый день».

Нужно делать автоматизировано, иначе инспектор по парковке будет приравнен к опасным/вредным профессиям, по которым до пенсии год за два. Быдло на быдле, какая нах Европа. Главное громко кричать про разный менталитет с рузьке.

Нах, все автоматизировано, и карать, карать и карать
hume
 
Повідомлень: 8254
З нами з: 27.12.12
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:35

  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.

походу Колю переклинило на омерике)
Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2
Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика
вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...

а так цены да, действительно отличаются)
Прохожий
 
Повідомлень: 12417
З нами з: 05.06.13
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:41

  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.


Осторожнее с этими сравнениями.
В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С.
Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10226
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:49

  Libo написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.


Осторожнее с этими сравнениями.
В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С.
Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная. :?

в Претории так же
в Могадишо та же хня
Прохожий
 
Повідомлень: 12417
З нами з: 05.06.13
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8623862486258626>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2146, 2147, 2148
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21475 3930545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 17:56
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
675 339807
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 19:40
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49855
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34256)
01.10.2021 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.