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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:15
pesikot написав: flyman написав: airmax78 написав:flyman
Это проверка эмоциональной устойчивости и веры в свою теорию. Берите пример с Отца-Основателя. 2.09 отметили 12й год со дня запуска этой сраной ветки, а он четко стоит на своих позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится, золото туземун. И ни шагу назад или в сторону. Никаких динамических прогнозов.
так я не сильно і рефлексую, Київ окружон по основним магістрялям ШРТ тіпа метро,
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля
Окружон, но остались такие мелочи, как сделать ремонт и сдать в аренду
Мелочи
Мух, сколько лет прошло с приобретения тобой этого всего неликвида ?
на синій гілці ШРТ рік, на зеленій гілці ШРТ скоро буде два,
така дрібниця як ремонт не стартує тому, що забудовник підключає центральну каналізацію і після цього дозволить робити ремонти.
Але в чому проблема, по прикидам растішок параплан від МХЗ дав від 2Х до 3Х, а не 0,01% на депозиті в Приваті
до речі,
ще одна причина, чому тут мало пишуть, хто де взяв нерухомість - будуть обсирати від душі.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 01 жов, 2021 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:23
rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:26
hume написав: kingkongovets написав:
[
ну и в норс каролину еще, да
но природа и погода в тех палестинах - ад и израиль, делать там особо нечего, тока впахивать, да бухать с реднеками и такими же ньюкамерами (в основном индусами)
тексас - сакс, но справедливости ради остин там лучшее место
Кстати, был арендатор ойти. Работал в Лондоне, Берлине, и ещё паре небольших городов Западной Европы а потом и до Техаса добрался. Так вот после окончания контракта уносил ноги назад в загнивающую Европу на меньшую ставку. Коротко - "редкостное село".
wlb: ворк-лайф-баланс
але гури КРЖН вважають, що бабло понад усе:
"в кого неме мільярда - може йти в ж.." (с)
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:27
hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
а доходи?
а іпотека?
а соціальна захищеність?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:27
Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить ставки по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи партии Слуга народа.
"Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И – для всех", — уточнил Шмыгаль.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:31
Libo написав:
Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить ставки по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи партии Слуга народа.
"Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И – для всех", — уточнил Шмыгаль.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:33
Усов отметил, что это не первое подобное нападение. По его словам, «инспекторов по парковке запугивают и атакуют почти каждый день».
Нужно делать автоматизировано, иначе инспектор по парковке будет приравнен к опасным/вредным профессиям, по которым до пенсии год за два. Быдло на быдле, какая нах Европа. Главное громко кричать про разный менталитет с рузьке.
Нах, все автоматизировано, и карать, карать и карать
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hume
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:35
hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
походу Колю переклинило на омерике)
Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2
Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика
вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...
а так цены да, действительно отличаются)
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:41
hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
Осторожнее с этими сравнениями.
В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С.
Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная.
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Libo
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:49
Libo написав: hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
Осторожнее с этими сравнениями.
В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С.
Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная.
в Претории так же
в Могадишо та же хня
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