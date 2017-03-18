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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:33
Усов отметил, что это не первое подобное нападение. По его словам, «инспекторов по парковке запугивают и атакуют почти каждый день».
Нужно делать автоматизировано, иначе инспектор по парковке будет приравнен к опасным/вредным профессиям, по которым до пенсии год за два. Быдло на быдле, какая нах Европа. Главное громко кричать про разный менталитет с рузьке.
Нах, все автоматизировано, и карать, карать и карать
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hume
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:35
hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
походу Колю переклинило на омерике)
Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2
Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика
вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...
а так цены да, действительно отличаются)
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:41
hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
Осторожнее с этими сравнениями.
В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С.
Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная.
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Libo
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:49
Libo написав: hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
Осторожнее с этими сравнениями.
В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С.
Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная.
в Претории так же
в Могадишо та же хня
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:50
В качестве информации.
В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!!
Итого +50% в хотелке за 6 месяцев!
Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая.
Как-то так ..
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5396669
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:55
Libo написав: hume написав: rjkz написав:
[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
Осторожнее с этими сравнениями.
В Монровии - столице одной из самых бедных стран мира Либерии, цены на нормальную недвижимость раза в 2-3 выше, чем на аналогичную в Киеве. На подержанные авто, кстати, тоже. А комуналка со всеми услугами там раз в 10 больше, чем в Киеве. В основном за счет э/э от генератора. Причем, отопление и плата за него отсутствуют - круглый год +30С.
Отака, малята, кто любит меряться, вам необычная вводная.
в Києві "нормальна", це мається на увазі ТТ?
тоді десь так і є +-
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flyman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:56
5396669 написав:
В качестве информации.
В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!!
Итого +50% в хотелке за 6 месяцев!
Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая.
Как-то так ..
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шёл 2й месяц парапланирования от МХЗ...
...но "динамический прогноз" он такой динамический...
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:57
5396669 написав:
В качестве информации.
В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!!
Итого +50% в хотелке за 6 месяцев!
Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая.
Как-то так ..
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зайшов на бомбер м2, подивився на Тернопіль, ріст цін на рівні статистичної погрішності, дещо навіть, подешевіло, в доларах.
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flyman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:08
Есть смысл покупать паркоместа для сдачи под аренду?
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:15
flyman написав:
зайшов на бомбер м2, подивився на Тернопіль
завязывай тут гадить флудераст, это ветка про Тернополь?????
или может про бучу с всякими ипенями?
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