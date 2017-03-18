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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:16
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 01 жов, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:33
Пока что не нашел варианта. Просто 10% на депозите получается выгодней
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:35
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 01 жов, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:37
flyman написав: flyman написав: pesikot написав:
[позциях: недвига под плинтус, доллар обнулится
лишилося зайти на ремонти і з них вийти, і вуаля
Окружон, но остались такие мелочи, как сделать ремонт и сдать в аренду
Мелочи
Мух, сколько лет прошло с приобретения тобой этого всего неликвида ?
на синій гілці ШРТ рік, на зеленій гілці ШРТ скоро буде два,
така дрібниця як ремонт не стартує тому, що забудовник підключає центральну каналізацію і після цього дозволить робити ремонти.
Але в чому проблема, по прикидам растішок параплан від МХЗ дав від 2Х до 3Х, а не 0,01% на депозиті в Приваті
до речі,
ще одна причина, чому тут мало пишуть, хто де взяв нерухомість - будуть обсирати від душі.
Ремонти вельми дорого коштують.
Який сенс скуповувати нерухомість, якщо власник не здатен зробити хоча би бюджетний ремонт?
Тим більше - неліквідну нерухомість.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 01 жов, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:38
Пока не увидел смысла. Депозит интереснее
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:41
Libo написав:
Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить ставки по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи партии Слуга народа.
"Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И – для всех", — уточнил Шмыгаль.
Шмигалізм.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:50
flyman написав: vitaliian написав:flyman
сколько вы тратите в месяц на еду и транспорт? Не удивлюсь если ноль. Тогда с доходом 100 уе можно выходить на пенсию по богатству, хватит ещё на женщин и путешествия.
На транспор зараз мало, так як працюю віддалено.
На їду десь біля 70 - 100 грн. в день. Буває, що можу закупитися по акції чим, напр. кавою або олією, тоді трохи більше, або перед вихідними.
А на вихідних, буває, що лише витрати на квитки на електричку.
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю.
Якщо без напряга (не шукати/чекати акційні товари, напр., не відмовитися від алкоголя), то трохи більше.
Сегодня ехавши с работы резко приспичило посс...ать.
Обычно делаю это в KFC потомушо АТБ с красными ценниками рядом и до набки домой ближче, а тут переехал одну остановку и оказался у МакХрюка на ЦУМе у нас, а там сортир под кодом с чека и нашару уже не отольёшь. Короче пришлось купить даблгамбургер для перекуса и по чеку отлить. Так грёбанный бутерброд стоил 57грн!!!! Раз захомячить на один укус!!! Как можно день на 70грн протянуть - загадка похлеще Стоухенджа...
Мабуть тільки макарони по акції та тещина консєрвація у нашого баХатого айтишніка на столі...
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 01 жов, 2021 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:52
барабашов написав:
Короче пришлось купить даблгамбургер для перекуса и по чеку отлить. Так грёбанный бутерброд стоил 57грн!!!! Раз захомячить на один укус!!! Как можно день на 70грн протянуть - загадка похлеще Стоухенджа...
ви мислите неправильними категоріями
ви сьогодні успішно і "по-багатаму" пос***ли за 57 грн. і ще й на халяву вам дали бутерброд. Лакшері-сцаки у вас вийшли, з олл-інклюзівом.
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 01 жов, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:54
барабашов написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
сколько вы тратите в месяц на еду и транспорт? Не удивлюсь если ноль. Тогда с доходом 100 уе можно выходить на пенсию по богатству, хватит ещё на женщин и путешествия.
На транспор зараз мало, так як працюю віддалено.
На їду десь біля 70 - 100 грн. в день. Буває, що можу закупитися по акції чим, напр. кавою або олією, тоді трохи більше, або перед вихідними.
А на вихідних, буває, що лише витрати на квитки на електричку.
в $100 в місяць, то вписатися можна, якщо задатися ціллю.
Якщо без напряга (не шукати/чекати акційні товари, напр., не відмовитися від алкоголя), то трохи більше.
Сегодня ехавши с работы резко приспичило посс...ать.
Обычно делаю это в KFC потомушо АТБ с красными ценниками рядом и до набки домой ближче, а тут переехал одну остановку и оказался у МакХрюка на ЦУМе у нас, а там сортир под кодом с чека и нашару уже не отольёшь. Короче пришлось купить даблгамбургер для перекуса и по чеку отлить. Так грёбанный бутерброд стоил 57грн!!!! Раз захомячить на один укус!!! Как можно день на 70грн протянуть - загадка похлеще Стоухенджа...
Ви, мабуть, городянин в третьому поколінні?
В українських селах до 1960-х років люди жили без грошей. Тому що в колгоспах платили "трудоднями".
Навіть зараз,якщо тримати своє хазяйство (кури, свині, корови) і самому гнати самогон , а топити зимою дровами - можна легко прожити на 2000-3000 грн/міс. Але заготовляти корма для своєї живності - адська праця.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:55
stas_rst написав: барабашов написав:
Короче пришлось купить даблгамбургер для перекуса и по чеку отлить. Так грёбанный бутерброд стоил 57грн!!!! Раз захомячить на один укус!!! Как можно день на 70грн протянуть - загадка похлеще Стоухенджа...
ви мислите неправильними категоріями
ви сьогодні успішно і "по-багатаму" пос***ли за 57 грн. і ще й на халяву вам дали бутерброд. Лакшері-сцаки у вас вийшли.
Так що мені під зупинкою гадити як москалі?
А безкоштовні сортири у нас геть зникли у центрі.
Як наш лендлорд харчується та навіщо йому при такої дієті купа комнат під оренду у бараках на вісєлках під Жулянами - не зрозуміло...
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