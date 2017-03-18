Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Так що мені під зупинкою гадити як москалі?
у жодному випадку, ви правильно вчинили ! я ж вам навів приклад позитивного мислення і альтернативної оцінки даної ситуації лендлорда не коментую, йому видніше, де тепліше до виходку ... Winter is coming
rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
а доходи? а іпотека? а соціальна захищеність?
А вы уточните порядок цен. Думаю все станет на места
5396669 написав:В качестве информации. В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!! Итого +50% в хотелке за 6 месяцев! Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая. Как-то так ..
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На митинги под офис КГС, КГГА и Кабмин ходите регулярно? Или виртуальные прибыли позволяют не волноваться?
rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу. Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.
Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.
походу Колю переклинило на омерике) Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2 Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...
а так цены да, действительно отличаются)
Вот ради интереса вбил Прагу, первый попавшийся сайт со сбором строящихся жк. Делим на 22 получаем минимальную цену в доларе.
Есть небольшая разница в цене, не спорю. Давно это все заметил, с тех пор как блогер Варламов показывал новые районы Европы с оговоркой цены. Ухи заворачивались. При этом брать что то под аренду такое себе занятие.
Правда сама архитектура небо и земля с нашим гвнозодчеством, но это уже другая история
Нє народ - ви якось далекі від харчів ... Просто якщо самому готувати - то вийдуть зовсім інші гроші - навіть той самий бургер . Накрутити котлет з м"яса грн по 140 , напекти булочок чи хоча б оладків ( взагалі задешево ) , ну і там щось вже додатково в невеликих кількостях як добавка смакова - то копійки взагалі ... Хоч сир , хоч овочі-фрукти ...
барабашов написав:[q Так що мені під зупинкою гадити як москалі? А безкоштовні сортири у нас геть зникли у центрі. Як наш лендлорд харчується та навіщо йому при такої дієті купа комнат під оренду у бараках на вісєлках під Жулянами - не зрозуміло...
Поэтому аналогия со стоунхенджем очень правильная. Эту загадку никто на форуме ещё не разгадал