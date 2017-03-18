RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8624862586268627

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Так що мені під зупинкою гадити як москалі?

у жодному випадку, ви правильно вчинили !
я ж вам навів приклад позитивного мислення і альтернативної оцінки даної ситуації :)
лендлорда не коментую, йому видніше, де тепліше до виходку ... Winter is coming
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 27.02.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:06

  flyman написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.

а доходи?
а іпотека?
а соціальна захищеність?

А вы уточните порядок цен. Думаю все станет на места
hume
 
Повідомлень: 8258
З нами з: 27.12.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:11

  5396669 написав:В качестве информации.
В апреле брал 1К по переуступке в Миракс по 1400м2 (4 дом - самый адекватный в части количества квартир на этаже). У продавца ещё одна была, но не продавал. Сейчас смотрю выставил в продажу по 2140$/м2!!!!
Итого +50% в хотелке за 6 месяцев!
Правда нужно сделать небольшую поправку на то, что текущая квартира выше и более видовая.
Как-то так ..

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


На митинги под офис КГС, КГГА и Кабмин ходите регулярно? Или виртуальные прибыли позволяют не волноваться?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11203
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2552 раз.
Подякували: 5579 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:13

  Прохожий написав:
  hume написав:
  rjkz написав:[. Возьмите любой город страны первого мира и сравните цену со столицей самой бедной страны Европы, во время войны, депопуляции и без ипотеки. Я про все остальное уже молчу.
Я не против роста недвиги в Киеве, мне это выгодно. Я не хочу 2008 год версию 2.0 или 3.0 увидеть, а это тем вероятней, чем выше безосновательно залазит ценник.

Так а в чем проблема. Возьмите любой крупный город Европы, цены существенно отличаются от Киевских. Особенно центр и новое строительство.

походу Колю переклинило на омерике)
Милан, новострой в центральной части города от 12койро за м2
Лигурия(аналог "городка в бухте" на юбк) от 4койро в тауне без кусочка своей земли в 15 минутах от моря и от 5койро с маленьким двориком по фасаду и с ремонтом от застройщика
вторичка "через дорогу от моря" от 8койро...

а так цены да, действительно отличаются)

Вот ради интереса вбил Прагу, первый попавшийся сайт со сбором строящихся жк. Делим на 22 получаем минимальную цену в доларе.

https://www.binio.ru/nedvizhimost-v-che ... ovostrojek

Есть небольшая разница в цене, не спорю. Давно это все заметил, с тех пор как блогер Варламов показывал новые районы Европы с оговоркой цены. Ухи заворачивались. При этом брать что то под аренду такое себе занятие.

Правда сама архитектура небо и земля с нашим гвнозодчеством, но это уже другая история
hume
 
Повідомлень: 8258
З нами з: 27.12.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:20

  Investor_K написав:Есть смысл покупать паркоместа для сдачи под аренду?

Уже нет. Они парапланировали вместе с жилым, а потолок аренды все таки фиксированный (если не брать элитные комплексы)
hume
 
Повідомлень: 8258
З нами з: 27.12.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нє народ - ви якось далекі від харчів ...
Просто якщо самому готувати - то вийдуть зовсім інші гроші - навіть той самий бургер . Накрутити котлет з м"яса грн по 140 , напекти булочок чи хоча б оладків ( взагалі задешево ) , ну і там щось вже додатково в невеликих кількостях як добавка смакова - то копійки взагалі ... Хоч сир , хоч овочі-фрукти ...
Puente
 
Повідомлень: 3456
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:24

  барабашов написав:[q
Так що мені під зупинкою гадити як москалі?
А безкоштовні сортири у нас геть зникли у центрі.
Як наш лендлорд харчується та навіщо йому при такої дієті купа комнат під оренду у бараках на вісєлках під Жулянами - не зрозуміло...

Поэтому аналогия со стоунхенджем очень правильная. Эту загадку никто на форуме ещё не разгадал
hume
 
Повідомлень: 8258
З нами з: 27.12.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8624862586268627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: athena1, Puente і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2146, 2147, 2148
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21475 3930650
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 17:56
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
675 339828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 19:40
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49858
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.